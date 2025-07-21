TVB收視｜得益於颱風韋帕襲港收視暴增　《東張西望》創今年紀錄

無綫公布上周（14日至20日）收視，周日（20日）颱風韋帕襲港，10號風球高懸，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚播映的資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高25.5點（165萬觀眾），成為本周收視榜首節目，並創今年最高收視紀錄；緊接首播的全新歌唱大賽《聲秀 序曲》最高收視23.6點（152萬觀眾），位列收視榜亞軍。



周日（20日）颱風韋帕襲港，10號風球高懸，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚播映的資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高25.5點（165萬觀眾），成為本周收視榜首節目，並創今年最高收視紀錄。（TVB圖片）

翡翠台周一至周五節目收視如下，《東張西望》最高收視22.5點（146萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.8點（128萬觀眾）；黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》最高收視20.7點（134萬觀眾）；外購劇《中年好翻身》最高收視16.6點（107萬觀眾）；資訊飲食節目《食好D》最高收視12.6點（81萬觀眾）。

真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視17.3點（112萬觀眾）。（截圖）

周六晚滙豐信用卡呈獻︰《最紅大廚 煮將之爭最高收視16.3點（106萬觀眾）；旅遊節目《玩轉澳門加倍Fun》最高收視13.9點（90萬觀眾）；電影《殺出個黃昏》最高收視13.9點（90萬觀眾）。周日晚另外兩套綜藝節目收視同樣令人滿意，真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視17.3點（112萬觀眾）；清談音樂節目《今晚有歌廳》，最高收視12.8點（83萬觀眾）。