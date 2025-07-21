梅小青傳患子宮頸癌有回應　曾確診膀胱癌及腦血管塞栓積極面對

現年71歲、TVB前金牌監製梅小青曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，上月又突然在社交平台上載入院相片表示：「本以為兩日一夜的身體檢查🏥竟然住了十天😅還做了一個手術😂🙏」。今日（21）有報道指，梅小青在例行身體檢查時發現子宮異常，果斷決定接受全子宮切除手術，傳確診患上子宮頸癌第一期，梅小青接受《香港01》訪問時否認，稱是「子宮腫瘤」。

梅小青早前入院，要插鼻喉。（IG@muisc927）

梅小青手術後住院十幾日，現已出院。（IG@muisc927）

兒孫同老公都有探望。（IG@muisc927）

梅小青三次在鬼門關徘徊。（IG@muisc927）

梅小青接以短訊回覆：「不是子宮頸癌，是子宮內有一腫瘤，未有正式報告我已決定將子宮切除，免除後患🤣切除後check 到腫瘤是第一期，不活躍，所以無需電療和化療，不需吃藥💊幸好早發現👏👍完全不擔心，感恩身體檢查真的check 到👏」。

梅小青加插很多emoji，笑程帶笑容，她稱醫生一開始還以為她會哭：「醫生以為我聽到這情況會傷感和喊一下，但我真的沒有😅只對醫生說：最緊要快做手術🤣不要讓我出院再入院😂因為我跟住有很多旅行和聚會😂閨蜜醫生和家庭醫生立即安排，第二日即刻做手術了💪面對，解決💪接受肚有一條直疤痕🤣」。她感激在醫院得到親人體貼的照顧，出院後好友的親切慰問，還有醫生替她找到問題所在，樂觀表示：「感覺人生真美好，大家最緊要身體健康」！

梅小青的回覆有好多emoji，樂觀面對病情。（截圖）

梅小青表示滿意康復進度，手術後不需要接受化療及電療，所以今次「冇驚過」，最重要盡快解決和面對病情，惟傷口直落有十寸長，所以起身坐低時要加倍小心，又會經常會飲妹妹梅小惠煲的靚湯補身。由於醫生建議短期內不宜外遊，所以她已取消所有旅行計劃，改為留港與好友相聚。梅小青與老公劉家豪有影皆雙，近日是劉家豪的生日，很多朋友為他慶祝，梅小青每次都有份出席，並在社交平台分享與一班朋友的開心合照，見她精神不俗，保持笑容露出招牌兔仔牙。

梅小青早前身體檢查發現患子宮異常，及後發現是子宮腫瘤。（IG@muisc927）

梅小青康復情況理想，近日經常陪老公劉家豪出席生日慶祝活動。（IG@muisc927）

手術後頻頻陪老公出席生日飯局：

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現年71歲的梅小青是梅小惠的胞姊，在演藝界超過40年製作了不少經典劇集，包括有黎明主演的《原振俠》、《今生無悔》、林家棟主演的《娛樂插班生》、蔡少芬主演的《洛神》、《法證先鋒》系列、《宮心計》系列和佘詩曼陳豪主演的《公主嫁到》等，而退休前最後一部劇集《法證先峰IV》更創下最高40點的收視，為梅小青的監製生涯畫上完美句號，之後與同為金牌監製老公劉家豪在家中弄孫為樂。

梅小青同梅小惠係兩姊妹。（IG@muisc927）

梅小青同梅小惠係兩姊妹，仲有好多兄弟姊妹。（IG@muisc927）