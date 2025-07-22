執法者們｜黃宗澤綫人雖有滿腔熱誠　為幫手查黑警搞到悲劇收場

邵氏劇集《執法者們》由黃宗澤（Bosco）、丁子朗、馬國明、陳豪、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人主演，本周已經播到結局篇，黑警真相亦逐漸浮現。昨日（21日）一集講到黃宗澤的綫人丁子朗為了幫黃宗澤找出「黑警」到底是誰，結果被「黑警」殺害，黃宗澤傷心到肝腸寸斷。

黃宗澤的綫人丁子朗為了幫黃宗澤找出「黑警」到底是誰，結果被「黑警」殺害。(節目截圖)

「黑警」到底是誰？(節目截圖)

黃宗澤的綫人丁子朗為了幫黃宗澤找出「黑警」到底是誰，結果被「黑警」殺害。(節目截圖)

黃宗澤傷心到肝腸寸斷。(節目截圖)

黃宗澤傷心到肝腸寸斷。(節目截圖)

黃宗澤傷心到肝腸寸斷。(節目截圖)

劇情講到丁子朗於車房發現「黑警」正在處理犯罪證據，之後他打算逃走，但可惜逃不出「黑警」的魔爪，而這「黑警」原來就是羅子溢。結果羅子溢一槍就送走了丁子朗，黃宗澤翌日到達車房時，只見到丁子朗冷冰冰的屍體，失去兄弟的他，馬上哭成淚人。

丁子朗於車房發現「黑警」正在處理犯罪證據，之後他打算逃走，但可惜逃不出「黑警」的魔爪。(節目截圖)

這「黑警」原來就是羅子溢。(節目截圖)

丁子朗於車房發現「黑警」正在處理犯罪證據，之後他打算逃走，但可惜逃不出「黑警」的魔爪。(節目截圖)

黃宗澤翌日到達車房時，只見到丁子朗冷冰冰的屍體。(節目截圖)

黃宗澤翌日到達車房時，只見到丁子朗冷冰冰的屍體。(節目截圖)

當中有一幕是黃宗澤回憶著與丁子朗相處的點滴，二人的相處一直有如兄弟一樣，黃宗澤有難時，丁子朗一定會出手幫忙，而丁子朗被打時，黃宗澤亦會想辦法營救。丁子朗雖然是一個小混混，但其實內心亦擁有滿腔正義的心，於是在另一途徑去盡自己力量改變世界，可以算是劇中的悲劇人物。

當中有一幕是黃宗澤回憶著與丁子朗相處的點滴，二人的相處一直有如兄弟一樣。(節目截圖)

黃宗澤有難時，丁子朗一定會出手幫忙，而丁子朗被打時，黃宗澤亦會想辦法迎救。(節目截圖)

黃宗澤有難時，丁子朗一定會出手幫忙，而丁子朗被打時，黃宗澤亦會想辦法迎救。(節目截圖)

黃宗澤有難時，丁子朗一定會出手幫忙，而丁子朗被打時，黃宗澤亦會想辦法迎救。(節目截圖)

當中有一幕是黃宗澤回憶著與丁子朗相處的點滴，二人的相處一直有如兄弟一樣。(節目截圖)

當中有一幕是黃宗澤回憶著與丁子朗相處的點滴，二人的相處一直有如兄弟一樣。(節目截圖)

丁子朗今次為了查案而犧牲了自己，令黃宗澤充滿內疚，面對著視他為兒子的小非媽媽韓瑪利尋求兒子，但丁子朗已經離去的消息他又不忍如實相告，只好哭得唏哩嘩啦地伏在韓瑪利腿上不停說著：「對唔住啊，對唔住啊，阿媽！」

丁子朗今次為了查案而犧牲了自己，令黃宗澤充滿內疚。(節目截圖)

黃宗澤面對著視他為兒子的小非媽媽韓瑪利尋求兒子，但丁子朗已經離去的消息他又不忍如實相告，只好哭得唏哩嘩啦地伏在韓瑪利腿上。(節目截圖)