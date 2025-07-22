迎鳳歸劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

迎鳳歸陸劇，改編自小説《乘鸞》，有馮蕊作為編劇，王凱為執導，由馬秋元、何健麒、常喆寬、李珈童領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。兩人繼《當替身我月薪百萬》、《落花時節又逢君》、《三嫁魔君》後，第四度攜手合作，讓大批CP粉十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

迎鳳歸電視劇情大綱

姜樂瑤（馬秋元飾）上一世身為寒門貴女，家人遭遇神祕火災葬身火場，命運多舛。她被逼嫁入高門寧府，成為痴傻寧府少爺的妻子，日子如同煉獄。然而，那場致命火災並非天災，而是以寧府嫡女寧冰清（宋佳音 飾）為首的權貴子弟蓄意縱火所致。

同時間，姜樂瑤的閨蜜常蓉兒（李珈童 飾）重生，但竟冒名頂替她的身份，嫁入寧府成為權貴貴女。姜樂瑤決定重生回到嫁入寧府的前一夜，姜樂瑤本欲護家人、懲惡閨蜜常蓉兒，卻來不及阻止火災，驚覺縱火者竟是閨蜜常蓉兒。於是姜樂瑤扮作婢女潛藏府中，伺機復仇，以寒門之力挑戰權貴，策劃層層仇謀。

在復仇過程中，姜樂瑤與男主蕭景初（何健麒飾）結成聯盟。蕭景初表面玩世不恭，實則謀略過人，素有「京城閻王」美譽。二人從最初的互利合作漸成生死相依，成就雙強CP，共同攜手掀起一場復仇與救贖的風暴。

迎鳳歸播出時間｜最新追劇日曆

迎鳳歸電視劇幾時播?迎鳳歸一共有28集，由騰訊視頻播放，7月22日起，會員每日更2集，SVIP會員首更7集，會員首更6集。非會員則由8月11日起，每日更2集。

网剧迎凤归@Weibo

迎鳳歸演員

馬秋元 飾 姜樂瑤

出身貧寒，卻熱愛生活，希望能與真心相愛的人步入婚姻。

网剧迎凤归@Weibo

何健麒 飾 蕭景初

由於母親身世卑微，儘管身為皇子，他卻不被王公貴族和朝廷大臣所尊重。