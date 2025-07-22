中國首被判死刑藝人　31歲男星殺16歲女友網民質疑未列劣跡藝人

內地近日有一宗轟動社會的殺人案，男星張藝洋涉嫌於2022年狠刺16歲張姓女友頸部致死，凶殘程度令人髮指，去年12月伏法當天判決、當天槍決，成為內地娛樂圈首位被依法判處並執行死刑的藝人。



內地男星張藝洋殺害16歲女友，去年12月成為首位被判死刑藝人。（微博圖片）

內地男星張藝洋殺害16歲女友，去年12月成為首位被判死刑藝人。（微博圖片）

中國男星張藝洋曾參演《音療大師》、《龍之魂》、《鬥賊》等影視作品，並發行音樂專輯《為愛流下的眼淚》。他在2021年30歲時，與同村16歲張姓女子交往，但張長期以情緒勒索（PUA）、自殺威脅等手段控制對方，2022年2月，女方提出分手，張藝洋不願接受，遂於2月26日假借「慶生」名義約出女友，掏出隨身摺疊刀朝她頸部猛刺，張女當場頸動脈斷裂大出血與窒息死亡。張犯案後冷靜如常偷走女友手機，再回家換衣清洗血跡並丟棄證據，最終落網。

陝西咸陽市中級人民法院近日公布內地男星張藝洋殺人案調查報告。（微博圖片）

陝西咸陽市中級人民法院近日公布內地男星張藝洋殺人案調查報告。（微博圖片）

陝西咸陽市中級人民法院近日公布內地男星張藝洋殺人案調查報告。（微博圖片）

陝西咸陽市中級人民法院近日公布殺人案調查報告，張藝洋不滿女友提出分手，竟當街持摺疊刀猛刺其頸動脈、氣管、食道，導致少女瞬間失血、休克窒息而亡。案件經歷2年審理，最終於2024年12月18日判處死刑並當日執行。張藝洋死訊曝光後，有網民翻查其微博，竟發現他在他在犯案當天於微博發文「無論以後怎樣，我都會不顧一切去愛他」，令人毛骨悚然。另也有大量輿論質疑官方未將其列為「劣跡藝人」，甚至作品仍未下架。

陝西咸陽市中級人民法院近日公布內地男星張藝洋殺人案調查報告。（微博圖片）