孔美琪離世丨何超盈讚揚孔校長無私的愛　啟發無數人：包括我

滬江維多利亞學校宣布，該校創辦人兼總校長孔美琪於當地時間18日在美國離世，終年62歲。孔美琪母親、維多利亞幼稚園創辦人丁毓珠今日向家長發信宣布消息，讚揚孔美琪不僅是維多利亞幼稚園的中流砥柱，更是一盞希望與啟迪的明燈。孔美琪日前已於美國加州出殯，家人將擇日在港舉行追思會。

滬江維多利亞學校宣布，該校創辦人兼總校長孔美琪日前在美國離世。

滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪（左）。（資料圖片/林若勤攝）

已故賭王何鴻燊四房梁安琪的大女兒何超盈今日（22日）在IG限時動態發文悼念，並分享兩張與孔校長的黑白合照，其中一張是孔美琪博士獲委任為非官守太平紳士，並獲頒授榮譽大學院士榮銜的慶賀活動上。何超盈透過秘書回覆《香港01》表達對孔校長離世的傷痛，並讚揚對方在學界地位，她說：「孔校長雖然離開，但她已創立屬於自己的教育傳承（legacy）。她重新定位母親創辦的學校，將教育提升至國際尖端，展現了她的才華與努力。她如陽光般溫暖，用燦爛的笑容照亮每一個人，無私分享光芒，啟發無數學生、家長及下一代。」

何超盈曾出席孔美琪博士獲委任為非官守太平紳士的慶祝活動。（ig@xsabrinahox）

何超盈讚揚孔校長如陽光般溫暖，用燦爛的笑容照亮每一個人。（ig@xsabrinahox）

何超盈指孔校長無論在任何人生角色上均有超卓成就，「她是一位好母親、好祖母、好校長、好女兒、好良朋益友及好太太，在每一個角色中都展現了卓越的智慧與無私的愛。她以堅韌推動女性權益、女孩教育及國際合作，融匯東方美德與西方視野，創新教育理念，讓孩子找到希望與未來。校長啟發了無數人，包括我。當我氣餒或站在人生的交叉點時，她的鼓勵總能提醒我停下來，重拾力量後重新出發。她的笑容與精神，將永遠陪伴我們，啟發我們堅毅與感恩。」並相信其精神與理念會代代相傳，「嘉盈（Jessica）與嘉愉（Melanie）將承繼母親的精神與理念，並融入自己的風格，延續這份光芒。校長的基礎已成為偉大的舞台，願她的光芒繼續照耀世界，將愛與希望代代相傳。」

何超盈2013年於香港大學修讀藝術系，其後於瑞士完成MBA課程。2018年與哈彿學霸辛奇隆結婚，翌年誕下一女辛千覓（乳名：荷包蛋）。婚後何超盈重返校園，早前在IG貼出自己披博士畢業袍的照片，並貼出賭王爸爸昔日的博士畢業照，開心分享博士銜頭與爸爸齊名。

何超盈相信孔校長的愛與希望會代代相傳。。（資料圖片/董素琛攝）

何超盈早前貼出自己披博士畢業袍的照片，並貼出賭王爸爸昔日的博士畢業照，開心分享博士銜頭與爸爸齊名。（ig@xsabrinahox）