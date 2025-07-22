F4久違合體不唱《情非得已》　朱孝天爆催淚內幕：我們應該再合體

昔日當紅男團F4日前相隔12年後正式合體，於五月天的演唱會中擔任嘉賓，久違再合唱偶像劇片尾曲《流星雨》掀起演唱會高潮，勾起不少人的青春回憶。然而，團員之一的朱孝天近日在南京舉行個唱，當中自爆在合體後與製作方商量挑選演唱甚麼歌曲時的過程，透露仔仔（周渝民）的一番催淚說話，瞬間令當下氣氛變得無比傷感，勾起大家對大S(徐熙媛）的愛。

《流星花園》曾紅遍全亞洲。（網上圖片）

在《流星花園》中，除了由F4合唱的片尾曲《流星雨》紅遍亞洲之外，由庾澄慶主唱的片頭曲《情非得已》亦大受歡迎。而朱孝天在個唱上就自爆，當時在與製作方商量演唱甚麼歌曲時，期間的確有人建議唱《情非得已》，但因為大S的離開，令這首歌再也不快樂了，他表示：「當他們那個製作方講到《情非得已》的時候，仔仔講了一句『這首歌再也不會快樂』，然後大家又看着他嘛，他就說『因為熙媛走了。』」顯示出當下的氣氛是有多麼的傷感。

F4相隔12年後正式合體。（微博圖片）

周渝民同大S曾有過一段情。（微博圖片﹑大S微博圖片）

F4的久違合體再一次帶大家回到青春時代，朱孝天有感而發表示：「如果說我有能力的話，我應該給大家的青春來一次售後。你們對《流星花園》的愛，對F4的愛，對杉菜的愛，我覺得這件事貫穿了我們四個人生命裡的一個女孩子。」他坦承雖然狂後期與大S沒有太多的聯繫，但她的善良和堅強，他一直都是牢牢的記着，所以為了「愛」這個字，他表示希望F4能再合體：「我覺得我們應該再努力的合體一次，四個人會努力的克服所有的困難，把F4合體這件事情帶給大家。」