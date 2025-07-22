TVB雙料視帝生日打風拋3字冧爆女友　離巢好友竟祝對方早日轉行？

張振朗早期有「黑仔朗」之稱，多套有份主演劇集都因各種原因未能如期播出，綵排台慶和開工拍劇時又中「頭獎」，最嚴重拍《奪命提示》時，被座地燈撼爆左眉骨位置，血流如注，隨即安排往私家醫院及安排整容醫生為他縫針。種種「黑」歷史，被網民取笑他「地獄黑仔王」稱號當之無愧。

張振朗在今屆TVB頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗甚有觀眾緣。（資料圖片/梁碧玲攝）

當年許志安和黃心穎爆出「安心事件」，張振朗受同劇的黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起。（資料圖片）

張振朗拍攝《奪命提示》時，左眉骨意外被座地燈撞中受傷後送院縫7針。（資料圖片/陳順禎攝）

儘管張振朗近年事業漸入佳境，並於今年初憑《反黑英雄》連奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，升呢雙料視帝，但「黑仔」體制似乎仍未完全消退。近日（20號）適逢其38歲正日生日，卻又撞正颱風「韋帕」來襲，壽星仔也不禁幽默自嘲「骨格精奇」。

張振朗生日遇正打風，只能在家慶祝。（IG@owencheung）

有新相機，但自爆set錯日期。（IG@owencheung）

張振朗日前生日撞正打颱風，未能出外，只能留在家中慶祝，但見他識得影相自娛、又有兩個侄仔陪打機，一樣過得很開心。張振朗在社交平台分享多張居家慶生照，展示侄仔送給他的「大展鴻圖、大殺四方」生日蛋糕，以及用新相機影的自拍靚仔照，並幽默寫道：「係（喺）三十八年前有個小孩橫空出世，佢英明神武，氣宇軒昂，成日扶阿婆過馬路，人品好好，仲好有愛心，做朋友一流。今日遇上百年難得一遇既十號颱風信號撞正日生日，睇得佢骨格精奇，來年一定會繼續勇往直前，迎難而上，百折不撓！我希望每一位祝福我的朋友：『心想事成，fit過London』。多謝各位」又自爆有新相機很開心，但Set錯日期。

張振朗生日有兩個侄仔陪打機。（IG@owencheung）

張振朗生日有兩個侄仔陪打機。（IG@owencheung）

張振朗生日有兩個侄仔陪打機。（IG@owencheung）

陳山聰、姚子羚、張繼聰、龔嘉欣、吳業坤、陳自瑤等圈中好友紛紛送上祝福。而其女友楊偲泳除了以「八折不錨（百折不撓）」祝福男友外，更對對方的新相機虎視眈眈，問道：「Nice camera，Can i borrow it pls？」張振朗甜蜜回應：「俾晒你」。簡單三隻字足以冧死。

張振朗與女友甜蜜互動，閃爆網民。（IG@owencheung）

張振朗事業愛情兩得意，與楊偲泳愈愛愈高調，女方早已融入家中。（IG圖片）

而好友謝東閔也非常有心思，但竟然是希望對方轉行？實情是謝東閔分享多年前與張振朗前往西班牙朝聖皇家馬德里足球隊的無厘頭影片，兩人模擬在球隊旅遊巴接受球迷的歡呼，謝東閔問：「今晚對邊隊？」張振朗胡扯：「對洛杉磯湖人（籃球隊）」，又說稍後會打給施丹（前皇馬教練），但不認識對方，對話極度無聊但搞笑。謝東閔最後寫上：「生日快樂，祝你早日做皇馬領隊。」網民紛紛留言，指二人兄弟情純真又搞笑：「好特別嘅生日祝福」、「青梅竹馬，兩小無猜。最美好最純真的歲月和友誼萬歲」。也有網民指片段雖然多年前拍，但像昨日拍一樣，大讚二人保養得好。

謝東閔分享多年前與張振朗前往西班牙朝聖皇家馬德里足球隊的無厘頭影片。（小紅書截圖）

兩人模擬在球隊旅遊巴接受球迷的歡呼。（小紅書截圖）

兩人對話極度無聊，但搞笑。（小紅書截圖）

謝東閔祝張振朗早日做皇馬領隊。（小紅書截圖）