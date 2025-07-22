TVB花旦飛美國探父母醫生弟弟接機　屋邨長大供細佬讀書當投資

TVB當家花旦張曦雯（Kelly）在今年《萬千星輝頒獎典禮2024》憑住「強人系列」《企業強人》中飾演宋翹一角贏得「馬來西亞最喜愛女主角」寶座，近日她趁新劇《璀璨之城》延拍，飛返美國芝加哥探望家人，連日在IG分享相片及影片，日日吃喝玩樂四圍打卡，趁機休息充電。張曦雯更罕與任職醫生的弟弟合體，竟被網民誤會是男朋友。

張曦雯日前於《萬千星輝頒獎典禮2024》贏得「馬來西亞最喜愛女主角」寶座。（ig@kelllycheung）

Kelly近日趁新劇《璀璨之城》延拍，飛返美國芝加哥探望家人。（ig@kelllycheung）

弟弟接機。（ig@kelllycheung）

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新劇《璀璨之城》延拍，張曦雯趁空飛返美國芝加哥探望家人。（ig@kelllycheung）

張曦雯弟弟負責接機，兩姊弟感情要好，結伴去看韓國女團BLACKPINK在當地舉行演唱會，見張曦雯穿著小背心外搭超寬鬆牛仔褸，打扮如時下少女，青春又有型，與6呎高的弟弟被網民誤會是情侶，留言問：「Boyfriend?」兩姊弟被現場氣氛感染，一齊企起身跳舞，玩得勁high！

今天（22日）張曦雯轉造型，以一身smart causal打扮去看藝術展，見她近距離欣賞畫作，以英文寫道：「藝術和我成為一體的地方(保安告訴我退後)🚨」

穿小背心去睇BLACKPINK演唱會。（ig@kelllycheung）

兩姊弟勁High。（ig@kelllycheung）

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Kelly轉造型以一身smart causal打扮去看藝術展。（ig@kelllycheung）

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現年35歲的張曦雯小時候在黃大仙下邨成長，爸爸任職技工，而媽媽則於美容院工作。張曦雯10歲時隨父母移民美國，她學業成績出眾，於伊利諾大學芝加哥分校企業管理系完成學士課程，2012年參加《國際中華小姐競選》奪冠並回流加入TVB發展。

張曦雯曾透露父母移民後在美國經營珠寶小生意，因擔心當地治安問題，近年已退休。而張曦雯一直是廿四孝家姐，努力賺錢供弟弟讀醫科，她曾指即使負擔大，但當作投資，「希望佢畢業會錫返我哋」。弟弟亦不負所望現已成為一名醫生，近年成家立室，弟婦也是專科醫生，相信張曦雯已放心晒。

Kelly嘅哥哥（右）好似媽咪。（ig@kelllycheung）

張曦雯曬混血兒男友甜蜜合照賀年。（IG圖片）

張曦雯擁有混血兒的美感。（ig@kelllycheung）

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