TVB視帝成家後性情大變　內地出騷嬌妻一句話獲讚處處為老公着想

現年48歲的TVB視帝陳展鵬最近重拾歌手身分，並將於下月23日在佛山舉行音樂會，索價1314人民幣，值得與否見仁見智。為備戰個唱，陳展鵬近日頻頻擔任別人演唱會嘉賓熱身，繼日前助陣鍾嘉欣惠州演唱會後，前晚（20日）更在颱風下現身林夏薇（薇薇）的音樂會站台，認真唔話得。而太太單文柔（Phoebe）亦全程陪伴照顧，其一貼心說話更獲網民大讚處處為老公着想。

現年48歲的TVB視帝陳展鵬最近重拾歌手身分。（IG@rucochan）

陳展鵬廣州個唱，女兒小豬比驚喜現身，父女檔合唱。（小紅書）

陳展鵬和鍾嘉欣及林夏薇分別在無綫（TVB）劇集《巨輪》和《逆天奇案》中飾演CP，觀眾同樣受落，適逢兩位拍檔近日在大灣區開騷，陳展鵬不辭勞苦，先是於19日到惠州為鍾嘉欣巡迴演唱會擔任嘉賓，接著馬不停蹄在20日趕赴廣州，與在當地開騷的林夏薇合體，為兩邊觀眾帶來驚喜外，也令兩位女主角非常感動。

陳展鵬兩日跑兩個地方，先到惠州為鍾嘉欣個唱擔任嘉賓，兩人相隔十年再同台。

陳展鵬兩公婆與鍾嘉欣合照。

隨後陳展鵬冒風雨到廣州，現身林夏薇音樂會，令後者感動到眼濕濕。

儘管行程緊密，但單文柔全程陪伴老公作貼身照顧，更被網民拍下對老公暖心的一幕。片段中，陳展鵬乘坐座駕抵達林夏薇音樂會場地，當時正下著雨，單文柔率先下車，見工作人員上前撐傘，她第一時間想到的卻是老公，立即向工作人員示意：「妳遮展鵬啦，我自己嚟得了，Thank you！」隨後陳展鵬在多名工作人員保護下進入後台準備，沿途叮囑大家小心地滑和梯級，而單文柔則做「跟得夫人」，默默在後緊隨著。片段曝光後，網民紛紛留言：「他老婆性格好人又靚」、「老婆嗰句，遮我老公得啦。甜到漏啊」、「菲比太好了」、「展鵬真係好識娶老婆，好有禮貌，自己嚟得噶喇」，大讚單文柔是處處為老公着想的好老婆。

陳展鵬今次內地出騷，太太單文柔全程陪伴老公作貼身照顧。（小紅書截圖）

單文柔示意工作人員去遮老公陳展鵬。（小紅書截圖）

陳展鵬在多名工作人員保護下進入後台準備。（小紅書截圖）

陳展鵬在大灣區非常受歡迎。（小紅書截圖）

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陳展鵬現時事業家庭兩得意，與單文柔於2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口生活美滿，成為圈中模範家庭。而成家立室後，陳展鵬也給人煥然一新的感覺，昔日酷爆的他變得健談又風趣，尤其提起妻女時總是笑咪咪。他曾在訪問中表示這個改變是因跟大家多了婚姻和育兒上的話題和交流：「我本身不是多說話的人，加上以前的生活比較單一，總是圍繞住工作很枯燥，試過1年半拍5套劇，整個人很攰，缺乏了活力。」當了爸爸後，展鵬自覺責任感重了，很享受與女兒之間的溝通和交流，所有關於女兒的事，盡量都親力親為，希望成為女兒的榜樣：「小豬比全部的第一次都令我很感動、很厲害，以前別人跟我講這些，我會覺得很無聊，真的要親身經歷過才知。」

陳展鵬一家三口幸福甜蜜。（IG@smyphoebe）

圈中模範家庭。（IG@smyphoebe）

陳展鵬現時有女萬事足。（IG@rucochan）