女團成員台上舉中指控訴遭欺凌　前隊友貼圖平反：有嗌交但冇欺凌

女團是非特別多，而日本地下女團asterisk* east（日文：アスタリスク イースト）數年前曾爆出一宗欺凌事件，成員之一的小野寺ポプコ搶咪衝上台，表示自己遭公司及隊友欺凌，即場宣布退團，事件至今仍引起華人圈熱烈討論，該女團的香港成員Airin（前名：ペペリン；本名：張佩琳）日前接受《01娛樂》訪問，獨家還原欺凌事件真相。

（左起）地下女團asterisk* east由小野寺ポプコ、香港成員ペペリン、大城ちひろ及黑羽柚乃三位隊員，其中小野寺比另外三人遲兩個月出道。（網上圖片）

成員小野寺上台搶咪宣布退團 舉中指控訴遭隊友欺凌

日本地下女團asterisk* east在2019年四月出道，先是有黑羽柚乃、大城ちひろ及香港成員ペペリン三位隊員，兩個月後小野寺ポプコ加入。2019年7月10日，asterisk* east在日本東京上野公園的舞台表演，但當日未見小野寺ポプコ，只得其餘三人，不過三人表演期間，身穿便服的小野寺ポプコ卻突然衝上台，拿著咪高呼：「我，小野寺，今天要退出這個組合！」工作人員想阻止及關掉其咪高風，但小野寺就一臉兇狠地舉中指，並說：「前陣子隊員們跟我說了不一樣的時間地點，這讓我覺得很噁心！經理人公司的做法也很髒，我已經是大人了，不想被牽扯進這種欺凌！但她們幾個高中生，卻把學校這套帶到這裡來，我覺得很噁心，所以我決定退出了。」台上另外三位成員也一臉錯愕茫然，而小野寺講完之後，更用雙手向她們舉中指才離場。

2019年7月10日，asterisk* east在日本東京上野公園的舞台表演，最初未見小野寺ポプコ，只得其餘三人，但三人表演期間，身穿便服的小野寺ポプコ卻突然衝上台，並搶咪發言。（網上片段截圖）

小野寺還向阻止自己的工作人員舉中指。（網上片段截圖）

其餘三位成員顯得非常錯愕，亦有示意工作人員協助。（網上片段截圖）

當小野寺講完自己遭欺凌及發表退團宣言後，臨下台還不忘再向隊友用雙手舉中指。（網上片段截圖）

當時網絡風向都會炮轟三人玩欺凌，指小野寺很勇敢等等，而asterisk* east最終在幾個月後解散，各人也有了新生活。不過事件近日被YouTuber「叉雞」、「左爾」等再翻炒事件，影片共80幾萬人看過，令已改名Airin的ペペリン不勝困擾，決定再次澄清真相。

雖然asterisk* east已解散六年，但近日有YouTuber重提事件，影片合共80多萬人觀看，因此令香港成員佩琳不得不澄清真相。（YouTube：叉雞）

雖然asterisk* east已解散六年，但近日有YouTuber重提事件，影片合共80多萬人觀看，因此令香港成員佩琳不得不澄清真相。（YouTube：左爾）

Airin認曾爭吵 因小野寺拒練舞並冷言：你哋點努力都唔會紅

講到小野寺在7月10日衝上台前有沒有任何徵兆，她說自7月2日爭吵後，雙方就冇見面，至於爭吵因由，她說：「6月29同埋30號我哋有live，見到佢表現有啲差，睇表現佢就應該冇返屋企練舞，同老師討論過之後，老師話會嚴厲地叫佢返去練習，跟住佢開始應該唔太鍾意，當時可能嗌咗幾輪，但我已經唔記得咗，佢當時有一句非常hurt我哋成員嘅心，佢話：『你哋點樣努力都唔會紅㗎啦！』我呢個成員就開始情緒好唔穩定，就喊，開始嗌交。」她亦透露29日老師指出問題後，翌日小野寺反而表現得更差。

Airin坦言隊友間有爭吵，主因是不肯練舞的小野寺，向隊員說：「你哋點樣努力都唔會紅㗎啦！」有成員傷心痛哭。（受訪者提供）

7月2日後四人就冇見面，即使7月9日要綵排，Airin說小野寺都冇現身，「我哋有聯絡佢，因為我同佢冇嗌交，我作為一個潤滑劑，我有聯絡佢嘅，我有問佢，佢話嚟嘅，但係到時都係唔見人。」當時她預計7月10日小野寺都未必會出現表演，已作好打算若對方失場就三個表演；而當日小野寺突然衝上台，Airin表示在表演前並冇在後台見到對方，完全不知她會以這種形式出現，問到她見小野寺上台還遞咪給對方，她回應：「係，因為我以為佢同公司可能已經傾好咗，或者已經要上台，我冇預計佢出嚟講呢啲嘢。」

Airin表示在表演前並冇在後台見到對方，完全不知她會以這種形式出現，問到她見小野寺上台還遞咪給對方，她回應：「係，因為我以為佢同公司可能已經傾好咗，或者已經要上台，我冇預計佢出嚟講呢啲嘢。」（網上片段截圖）

Airin公開對話圖力證清白 小野寺曾道歉並指她是唯一好人

雖然小野寺指控遭隊友欺凌，但Airin卻提出證據，證明對方所指控的並不包括自己，因為小野寺事後曾在twitter（現為X）以日文發文，意思為：「佩佩琳（ペペリン）是唯一的好人。也許她現在恨我，但我只向佩佩琳道歉。我已經沒什麼事可做了。」而小野寺真身原來是中國人，平常以中文跟Airin溝通，她在7月10日的事件後，曾在LINE以簡體中文向Airin表示：「今天不好意思了，雖然不喜歡這裡但是真的挺感謝你，我最後沒有對你豎中指，總之謝謝你之前很照顧我，你不想回可以不回。」

小野寺事後曾在twitter（現為X）以日文發文，意思為：「佩佩琳（ペペリン）是唯一的好人。也許他現在恨我，但我只向佩佩琳道歉。我已經沒什麼事可做了。」（X：小野寺ポプコ）

現時移居美國生活的前成員小野寺，原來並非日本人，是中國人。（Instagram：_onodela）

小野寺平常以中文跟Airin溝通，她在7月10日的事件後，曾在LINE以簡體中文向Airin表示：「今天不好意思了，雖然不喜歡這裡但是真的挺感謝你，我最後沒有對你豎中指，總之謝謝你之前很照顧我。」（受訪者提供）

不過Airin也坦言，自己在7月13日出了個英文Post陳述事件，內容主要是解釋雙方有理念衝突，因為小野寺確實缺乏進取心、訓練懶怠、舞技有待提升等等，但團隊中絕沒有欺凌等等，而此後小野寺就將之前稱讚Airin是好人的帖文刪走，估計可能是她生氣Airin沒有幫自己說話，但Airin就表示自己只想說真相。

Airin在7月13日出了個英文Post陳述事件，內容主要是解釋雙方有理念衝突，因為小野寺確實缺乏進取心、訓練懶怠、舞技有待提升等等，但團隊中絕沒有欺凌等等，而此後小野寺就將之前稱讚Airin是好人的帖文刪走，估計可能是她生氣Airin沒有幫自己說話。（Instagram：uchu__airinkira）

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不認為隊友有欺凌行為 澄清兩大指控

小野寺在台上有兩大控訴，一是她不獲告知活動時間地點，Airin澄清：「呢個係冇可能嘅事，呢個時間地點，喺工作嘅LINE group就已經post晒上去，因為佢都仲喺group嘅嗰陣，就算好急，前一日講，佢都係會知道時間地點喺邊嘅，同埋嗰個台佢都上過，佢知道後台喺邊。」而對方指自己換好衫才被通知不用上台，她說：「因為我哋冇見過佢呢個人出現，佢有冇換衫，喺邊一度，真係唔知。」對於小野寺為何會後來加入女團，Airin透露她本身是4月加入，但中途請了一個長假期，跟不上進度，所以才會遲至6月出道。

Airin近日在社交平台澄清事件。（Threads：uchu__airinkira）

Airin回應小野寺所講「被通知錯誤的時間和地點」一事。（Threads：uchu__airinkira）

對於小野寺所講，臨場被告知不用上台，Airin解釋：「7/10 小野寺有遲到，live出埸要早很多stand by。等到最後我們社長有說就算小野寺來也不給她上台，你們3個先上去吧。」（Threads：uchu__airinkira）

在Airin的角度，她不認同另外兩位成員欺凌小野寺：「欺凌就一定冇，可能有冷落佢或者唔太想理佢，可能我哋三個熟得滯，有啲排外，但係冇鬧過佢，冇言語針對佢，身體言語上都冇欺凌佢，淨係可能有少少冷落。（咁點解佢會覺得你同另外兩位成員係有分別？）因為我有成日同佢講嘢、傾偈，因為我哋地下偶像練舞其實冇人教，只可以自己睇片，排舞，佢係初學者，我哋有一對一地指導佢、教佢，可能佢就覺得我有照顧到佢。」Airin直言當隊友間有磨擦時，自己曾嘗試做中間人，並表示：「有時要啲集體活動，或者去便利店，我都有問佢要唔要一齊去，或者都有帶佢加入一啲話題，不過佢比較文靜內斂，問一句答一句嗰啲，好難有溝通，比較難。」外界有另一邊的聲音，認為事件是小野寺太大小姐脾氣、太有主見、難相處，Airin亦有幫她講好說話：「我唔覺得佢有太難相處，我覺得可能佢有好多嘢收埋喺心入面，但係嗌交之前佢都係合作嘅，不過佢真係成日都唔太講嘢，好難混熟。」

Airin不認同另外兩位成員欺凌小野寺，指雖然大家有爭執，而且有時確實會冷落了小野寺，但言語和行動上也絕無欺凌行為，自己亦做中間人，集體活動會叫小野寺一齊去。（受訪者提供）

團隊解散與散凌醜聞無關 事件被YouTuber翻炒感無奈：好多誤解

asterisk* east在2019月12月解散，Airin跟另外三人也再沒聯絡，回港重新出發，現時是香港地下偶像以及女僕咖啡店的女僕。問是否因欺凌醜聞影響形象，令團隊難以再營運而解散，Airin否認說：「應該唔係，因為地下偶像交替、替換得好快，合約真係好似白紙咁，好自由，你鍾意走就走，嚟就嚟，非常自由，因為間公司太迷你喇，好細，好似當一啲興趣班咁樣上。」她認為事件自己對自己人生也多了一個經歷，也不怕曾被誤解是欺凌一分子，「因為事實上我真係冇欺凌人哋，人哋講咩我都唔會在意，因為事實唔係咁樣。」至於為何在事發後6年突然要再出聲澄清，她說因為很多人把前陣子的兩段YouTube片send給她，但片段卻未涵蓋事實全部：「因為本身淨係日文圈，佢點樣燒都唔會燒到嚟香港，但係中文圈嘅話，就會引來好多誤解，所以我需要出嚟解釋吓。」

小野寺2019年7月退團後，asterisk* east也在同年12月正式解散，不過Airin表示與欺凌醜聞無關。（受訪者提供）

小野寺此後移居美國紐約，成為學霸，畢業後於當地一間金融公司負責AI投資工作。（Instagram：_onodela）

小野寺至今仍以「前J-pop偶像」自居。（Instagram：_onodela）

Airin（右一）於2019年底回港，現時也是香港的地下偶像。（Instagram：uchu__airinkira）