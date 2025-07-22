31歲雙料港姐冠軍曬泳照自信很美　網民讚似鍾楚紅隨時間更添魅力

31歲的雷莊𠒇（Juliette）是2017年《香港小港》冠軍及奪最上鏡小姐，卸任港姐後即返回加拿大發展，近年又頻頻參加選美比賽，成為選美常客。前日（20日）正值10號風球，雷莊𠒇在IG分享三點式水著靚相派福利，見她坐在遊艇邊舉起一隻手，挺腰收腹騷超長美腿，大擺S型甫士，展現自信笑容。

2017年港姐冠軍雷莊兒。(VCG)

Juliette近年愛上選美。(IG@juliettelouie)

雷莊𠒇以英文留言稱大家因颱風被困在家中，在10號風球期間可以看一些東西，就是指她自己。雷莊𠒇雖曾被封「最醜港姐」，但亦有網民看相後大讚她美麗，指她2017年選港姐時雖然不算漂亮，但卻能如鍾楚紅一樣，會隨著時間變得美麗。

雷莊𠒇對網民的讚美，也有轉發到IG的限時動態，並回應網民覺得自己一向美麗，但只怪糟糕的攝影師，原本可以挑選更好的照片，但為了迎合引人入勝的故事而這麼做。

Juliette表現充滿自信。(IG@juliettelouie)

有網民覺得雷莊𠒇如鍾楚紅一樣，會隨住時間變得美麗。（資料圖片）

鍾楚紅靚足咁多年。（微博@鍾楚紅）

鍾楚紅靚足咁多年。（微博@鍾楚紅）

鍾楚紅靚足咁多年。（資料圖片）

去年在《環球小姐》香港賽區季軍的雷莊𠒇，同時給環姐及港姐師妹們一些正面鼓勵：「對那些正在參賽，並擔心媒體／新聞報道的人（參加#misshongkong #missuniversehk 的佳麗們），你們只需要知道，他們的工作就是製造轟動，這其實與你無關，而是工作。好好利用曝光率，並且相信自己。」

有網民覺得雷莊𠒇如鍾楚紅一樣，會隨住時間變得美麗。(IG@juliettelouie)

雷莊𠒇鼓勵一班選美女仔。(IG@juliettelouie)

擁有完美身材。(IG@juliettelouie)

擁有完美身材。(IG@juliettelouie)

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