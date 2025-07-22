臥底旅行團5.0丨李尚正盧頌恩豪遊杜拜　參觀軍艦戰機大開眼界

HOY TV 的皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》將於7月27日起，逢星期日晚上九時播出。一連14集繼續由「黃金拍檔」李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團，玩轉中國、東南亞及中東地區。

全新一輯《臥底旅行團5.0》升級挑戰難度，除了繼續潛入未經臥底開拓的國內長短線及亞洲線團之外，更首次踏足阿拉伯國家，走得更遠、更偏，探索更多鮮為人知的旅遊景點，發掘各種出奇不意的旅遊陷阱。阿正和妹頭以輕鬆幽默的呈現方式和深入人心的現場紀實，令每一次出發都充滿意外驚喜與溫馨感動。

阿正和妹頭在越南合照。

阿正和妹頭在越南合照。

首集阿正與妹頭潛入湛江軍艦團，到當地品嚐地道的海鮮美食及體驗湛江的風土人情。怎料出發前已經遇上重重阻礙？究竟因為甚麼理由而令到阿正和妹頭被迫分道揚鑣呢？而今次也是妹頭首次單人匹馬與團友集合，率先抵達湛江展開旅程。由於阿正仍未抵達，妹頭第一餐唯有「自肥」品嘗了湛江地道的黃鱔飯和清水雞，不過妹頭也不忘阿正，特意為他打包了一份黃鱔飯。

妹頭被阿正「放飛機」

隨後，妹頭跟團來到中國第一灘，興致勃勃地開始玩放風箏和玩具飛機，妹頭笑言這象徵阿正「放飛機」，場面十分搞笑。阿正馬不停蹄趕到湛江，他專程從香港帶來妹頭念念不忘的點心以表達自己的歉意。經過一番轉折，阿正妹頭終於重聚，共享晚餐。另一方面，入住的酒店氣氛令人疑神疑鬼，明明包早餐怎知去到餐廳全員臥底無得食，從未試過中「伏」中得如此匪夷所思，到底最後他們如何解決呢？

在順德遊樂場玩。

第二集阿正和妹頭除了到廣州灣歷史民俗館觀光，還前往參觀了湛江號驅逐艦和軍事文化博覽園，大開眼界地見識了各式各樣的軍事裝備，包括軍艦和戰機，令人歎為觀止。隨後，導遊帶他們到東風海鮮市場享用一頓自費的晚餐。這裏的特色是可以挑選生猛海鮮，再交由餐廳加工烹製。他們選擇了一些極具當地特色的食材，如皇帝蟹、蠔、「騎呢」海鮮、象拔蚌、蝴蝶蚌，以及阿正精心挑選的神秘「彩蛋」。至於「騎呢」海鮮到底有多獨特，「彩蛋」又是否能帶來驚喜？阿正和妹頭更自費買海鮮和製作團隊一起享用這一頓豐富的海鮮宴，真是十分有「愛」。

二人在湛江參觀母艦。

阿正和妹頭在茂名搭直升機。

在《臥底旅行團5.0》中，阿正和妹頭更會帶大家一齊去到炎熱的泰國，他們潛入曼谷與芭堤雅的無限量供應水果任食團，吃盡各種新鮮的熱帶水果，阿正和妹頭食到飽到叫投降。讓人不禁想知道：這樣的水果任食團究竟可不可以吃回本？

化身富豪闊太搭遊艇

兩位臥底勇闖東南亞之外，更飛往奢華的阿拉伯國家杜拜及沙迦，踏入未知的新領域。他們將化身為富豪闊太，搭上遊艇，觀賞杜拜壯麗的海岸線和獨特建築，感受令人驚嘆的未來博物館和七星帆船的魅力。此外，他們還前往紅沙丘，體驗沙漠越野的刺激快感，一邊享受沙粒在風中飛舞的動感，一邊欣賞壯觀的沙漠景色。

臥底旅行團再次衝出亞洲，兩位主持杜邦沙丘打卡。