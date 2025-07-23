劉頌鵬影視業寒冬中逆市反彈：今年比起上幾年係最多工作嘅一年

現年30歲的藝人劉頌鵬（Enson）昨日（22日）出席劇集《執法者們》於天水圍一商場舉辦宣傳活動，他接受《香港01》訪問時提到今次角色蠻有挑戰的，其中一幕他在工廠內以航拍機拍攝時，要一直張開眼睛：「航拍機其實離我大概1.5米左右，在我頭頂上繼續拍我，那一刻我又不可以眨眼，但又要保持一個死的狀態。」結果他拍了大概3、4次就挑戰好多個機位兼拍攝好。

劉頌鵬接受《香港01》訪問時提到今次角色蠻有挑戰的。(葉志明 攝)

現年30歲的藝人劉頌鵬。(葉志明 攝)

劉頌鵬被問到現在處於所有行業的寒冬，自己有沒有受到影響時，他表示暫時都有不錯的機會：「依家拍緊《愛·回家》啦，早排拍完《新聞女王》，拍了《死有對證》，呢一套《執法者們》啦，可能十一月會開《催璨之城》。」更笑指暫時收入都OK，可以不用做兼職幫補生活：「我慳啲使都OK。」雖然他指不用做兼職幫補生活，但就會儘量花得少一點，例如放假都會少一點外出吃飯，自己在家煮東西吃。他會把省回來的錢用在學習方面，例如：唱歌及學演戲。劉頌鵬則嘆收入永遠追不上通脹，所以自己也會存起一點點的錢，以備不時之需。最近他爸爸因為工作上遇到意外：「佢摔倒，佢依家都唔係好行到，膝蓋和腰都摔倒。」在這方面都要留錢予他之用。

劉頌鵬被問到現在處於所有行業的寒冬，自己有沒有受到影響。(葉志明 攝)

劉頌鵬指不用做兼職幫補生活，但就會儘量花得少一點。(葉志明 攝)

而當年因為要還債而去做外賣員的時間，劉頌鵬就表示當時的經歷對他來說是一個養分：「送外賣嗰段時間最艱難，但係過咗，嗰個過程對我來説就是一個養分，畀我去到面對任何一個角色嘅時候，我都會覺得可以，譬如話不開心或者開心都可以拎返嗰段經歷去幫我演戲。」

當年因為要還債而去做外賣員的時間，劉頌鵬就表示當時的經歷對他來說是一個養分。(葉志明 攝)

劉頌鵬覺得當年送外賣嗰段時間最艱難，但係過咗去。(葉志明 攝)

劉頌鵬被問到未來工作機會會否有減少時，他表示每人都有不同情況：「如果説公司製作上，我誂可能未必會不停開，因為首先要有金主，要報批，然後劇本過了，錢OK了先開拍，所以作品會越來越少。但係如果講工作機會，我諗都要睇角色，發揮機會才再想，其實我反而覺得今年比起我上幾年係最多工作嘅一年。」他亦提到因為《愛.回家》，所以開始愈來愈多人認識他，而且在街上認到他都會跟他打招呼，雖然不少人都會叫他本名，但其實他更喜歡大家叫他劇中的名字。

劉頌鵬被問到未來工作機會會否有減少時，他表示每人都有不同情況。(葉志明 攝)