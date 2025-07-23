劉穎鏇變配角唔會有「hard feeling」　自爆最開心係睇林嘉華拍劇

藝人劉穎鏇昨日（22日）於天水圍一商場出席劇集《執法者們》舉辦宣傳活動，劇中飾演朱迪（Judy）的她今次不靠身手、不靠性感演出，而是飾演陳豪的助手。劉穎鏇接受《香港01》訪問時被問會否不用「露」會覺得奇怪，她笑指不會，因為收到不少人告知她今次的造型有新鮮感：「冇估到你著住啲西裝嘅打扮，或者著住呢個律師袍，都會有另一種感覺㗎喎，咁我就覺得係一個新鮮啲嘅造型，可以畀到觀眾睇到都係一件好開心嘅事嚟嘅。」

藝人劉穎鏇昨日於天水圍一商場出席劇集《執法者們》舉辦宣傳活動。(葉志明 攝)

至於在過去上半年另一套劇集《奪命提示》中，劉穎鏇與劉佩玥及丁子朗都是主角，今次於《執法者們》卻變成配角，她則指不會有「hard feeling」，因為劇中有不少好戲之人：「好多嘅前輩，個個都返哂去拍啦，所以其實我覺得能夠有呢個機會去參與，係好難得同埋真係畀咗一個機會我學到好多嘢。」因為她飾演的律師可以與一眾的好戲之人在同一場境中對戲，如：林嘉華、吳啟華等人，所以她感到很興奮。至於與劇中誰「對戲」最爽時，她則指是林嘉華，好憶述：「我哋放緊飯，跟住其實大家都係傾計，佢係好friendly啦，好鐘意同我哋分享一啲故事，同我哋傾計啊好nice！跟住轉個頭一入法庭呢，佢就進入角色狀態，嘩！係180度轉變，嗰刻係我會覺得好好睇。」

劉穎鏇變配角唔會有「hard feeling」。(葉志明 攝)

因為劉穎鏇可以同劇中好戲之人一齊拍戲。(葉志明 攝)

劉穎鏇最近為健康產品擔任代言人，被問到曾地獄式減肥時，她笑指現在不用地獄減肥：「咁其實我就會覺得唔好做節食，同埋唔好對自己身體咁差，即係畀自己食返應該食嘅嘢，跟住食返啲supplements，咁樣其實我覺得已經好好。（你已經好瘦，點解仲需要減肥？）應該係話我哋嘅身體，係太容易會有啲浮動，即係可能你一排唔keep返節食，就好快可以有返即係之前嘅效果，咁我就想永遠都係keep住一個好嘅狀態，因為要對待嚟緊有嘅工作同機會啊。」至於有否減肥的秘訣，她則指「唔好畀自己太多嘅規限」，但就要控制份量，之後便會有很大的幫助。

劉穎鏇最近為健康產品擔任代言人。(葉志明 攝)

劉穎鏇減肥的秘訣是「唔好畀自己太多嘅規限」。(葉志明 攝)

劉穎鏇早前提到少了拍攝劇集，最近就有好消息，她表示即將會拍攝新劇《飛常日誌2》，她馬上露出興奮的表情，更指可以「再喺機場取景」。而劇組更指可以去到不同的機場拍攝。雖然她指《飛常日誌2》即將開拍，但之後的工作就暫時未知，但會否少了工作她則表示除了劇集，她還有去拍綜藝節目，再加上還有影片平台，所以是一樣的忙。

劉穎鏇早前提到少了拍攝劇集，最近就有好消息。(葉志明 攝)