丁子朗唔抗拒拍「男神配對計劃」當增加人生經驗　睇觀眾是否想看

藝人丁子朗昨日（22日）於天水圍一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動，丁子朗於日前一集被羅子溢殺死，他接受《香港01》訪問時都感到可惜：「死咗好可惜，因為其實我好鐘意呢個角色，我好鐘意因為有機會咁近距離同我嘅偶像Bosco（黃宗澤）一齊合作，佢教咗我好多嘢跟住咁就走咗，我想拍多幾場戲都冇。」雖然劇中他已經被殺死，但他都覺得很難得，因為他見到不少網民看完他被殺一幕都感到「唔抵」。

丁子朗於天水圍一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動。(葉志明 攝)

丁子朗於天水圍一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動。(葉志明 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

雖然劇中丁子朗是被羅子溢所殺，但其實戲外羅子溢教他了不少有關演戲的技巧：「佢同波總兩個都非常之好，死於佢手上我都心甘命抵！」於劇中他與羅子溢都沒有感情線，活動中羅子溢則表示自己把感情寄在黃宗澤身上，所以與黃宗澤的好兄弟丁子朗好像形成了「三角戀」：「兄弟都係情嚟㗎嘛，家人都係情嚟㗎嘛，咁有時我覺得呢套戲冇感情線嘅就放棄咗呢樣嘢，但係唔可以。要捉緊人與人之間嘅關係，點樣將做啲角色與角色之間嘅細位做得detail啲。」丁子朗更指與羅子溢聊天後獲益良多，令到他學到不少。

雖然劇中丁子朗是被羅子溢所殺，但其實戲外羅子溢教他了不少有關做戲的東西。(葉志明 攝)

雖然劇中丁子朗是被羅子溢所殺，但其實戲外羅子溢教他了不少有關做戲的東西。(葉志明 攝)

丁子朗更指與羅子溢聊天後獲益良多，令到他學到不少。(葉志明 攝)

至於劇中另一個重要的一幕就，是丁子朗在鑽油台上被吊出海上，當刻他的感覺是感到很害怕及不簡單：「因為我係有個吊臂運咗我去海中央嗰度，跟住垂直降我落去，呢個離心力呢，真係勁過主題公園嗰啲過山車嘅。」再加上會擔心跌到海裡，因為海水都比較混濁。

丁子朗被吊出海感到很害怕。(葉志明 攝)

丁子朗擔心跌到海裡，因為海水都比較混濁。(葉志明 攝)

早前有提及到TVB是否有意推出「男神配對計劃」，而丁子朗有機會是其中一個男神，他笑指當日見到公司的帖文有嚇到，因為那天早上起牀就看到有人標籤了他。丁子朗按進去一看，原來是「男神配對計劃」，建議了他、周嘉洛及吳偉豪，他馬上去問經理人：「係唔係真係有個節目？佢話唔知喎，未度喎，唔肯定喎，可能係嘅咪做吓囉。跟住我話，吓？真係做啊？跟住佢話，咪做吓囉！」他就覺得要看觀眾是否想看，如果想看的話，他絕對沒問題，當作增加人生經驗。

丁子朗唔抗拒拍「男神配對計劃」。(葉志明 攝)

丁子朗覺得要看觀眾是否想看，如果想看的話，他絕對沒問題。(葉志明 攝)