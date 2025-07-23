最喜愛男歌手拍劇被偶遇獲讚「真帥」　異性緣極佳緋聞位位女神級

現年35歲的吳業坤（坤哥）曾兩度榮獲叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項，近年成功轉型，一洗昔日「毒男」形象，展現成熟穩重的一面。他不僅努力在音樂和演藝事業上拼搏，更於2022年迎娶日籍主播濱口愛子，升呢人夫。早前，吳業坤再度突破自我，在歌手、演員及人夫外，再添一個運動員身分，並以「30+」之齡代表香港出戰空手道比賽，其堅毅精神與勇氣贏得網民一致讚賞。

吳業坤近年成功轉型，一洗昔日「毒男」形象。（IG@kwangorrrrrr）

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。（IG@aikoooh__）

近日，吳業坤正忙於拍攝《新聞女王2》香港戲份，在旺角街頭取景期間被野生捕獲，該網民事後把合照分享到社交平台，並寫道：「路過旺角，看到TVB在拍劇，吳業坤真帥」。照片中，吳業坤除下招牌眼鏡下更添男人味，面對網民合照請求亦大方配合，並舉起勝利手勢展現親民一面，不過，身形健碩不少的他，穿上圓領T裇卻意外「飛釘」，認真失策。

吳業坤近年努力發展音樂和演藝事業。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤之前到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤近日在街頭拍劇被捕獲。（小紅書圖片）

在大多數觀眾眼中，吳業坤或許不是標準美男，但其異性緣極佳，早年緋聞不斷，對象更是位位女神，包括：孫慧雪、龔嘉欣、林欣彤、吳若希及麥明詩等，創下達18名緋聞女友的「驕人成績」，當中以與女團Super Girls成員Aka傳得最真，有指二人曾拍拖九個月，後來分手，因而被稱「女神收割機」。不過，自從與日本太太濱口愛子結婚後，吳業坤便修心養性，對太太一條心，成為圈中的「愛妻號」。

有指吳業坤曾與Super Girls成員Aka拍拖九個月，後來二人分手。（IG@aka_chio）

吳業坤曾與龔嘉欣傳緋聞，後來兩人上契打破傳聞。（資料圖片/梁碧玲攝）