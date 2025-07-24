李施嬅拍《新聞女王2》酷熱中街頭喪跑　Man姐養母角色造型曝光

無綫矚目劇集《新聞女王2》拍攝如火如荼，劇組早前完成深圳戲份後，日前已回港密鑼緊鼓趕拍，不少網民和遊客紛紛在街頭偶遇劇組開工。近日，又有網民在中環直擊拍攝現場，除了見到劇中另一靈魂人物、飾演「張家妍」的李施嬅外，更驚喜曝光了「Man姐（佘詩曼飾演）」養母的角色造型，瞬間成為焦點。

李施嬅在《新聞女王2》飾演「張家妍」一角，同樣受到網民喜愛。（微博＠佳佳導演）

金牌監製鍾澍佳感激李施嬅演活張家妍。（微博＠佳佳導演）

角色受歡迎，《新聞女王2》當然繼續見到李施嬅。（IG@selenaleelalee）

從網民拍攝的片段可見，當晚李施嬅正在拍攝一場跑過馬路的戲份。為配合鏡頭需要，身穿長衫牛仔褲的她，炎熱天氣下在斑馬線上不斷喪跑，表現專業態度，還獲大讚高顏值。不過網民的焦點更多落在同場的另一位角色上，就是今輯新加入、飾演「Man姐」養母的80年代性感烈女夏文汐。

李施嬅正在拍攝一場跑過馬路的戲份。（小紅書截圖）

炎熱天氣下穿著長衫長褲這樣跑真的不簡單。（小紅書截圖）

金牌監製鍾澍佳（左一）親自監場（小紅書截圖）

夏文汐配合角色設定，以俐落盤髮、墨鏡配搭一身女強人裝束亮相，雙手翹起散發強大氣場，霸氣十足。據指，今輯劇情會揭露佘詩曼飾演的「Man姐」原來是一名孤兒，夏文汐則飾演其養母，「Man姐」全因養母的關係才成為新聞工作者，故養母角色起着極大作用，劇中兩人將上演連番惡鬥，而今次也是夏文汐首次與佘詩曼合作，二人演技交鋒令不少網民大呼期待。

網民大讚李施嬅高顏值。（小紅書截圖）

夏文汐配合角色設定，以俐落盤髮、墨鏡配搭一身女強人裝束亮相，雙手翹起散發強大氣場，霸氣十足。（小紅書截圖）

現年59歲的夏文汐拍過《烈火青春》、《唐朝豪放女》、《殺夫》、《我愛Lolanto》、《女子監獄》等電影，並於1986年憑《花街時代》獲提名第5屆香港電影金像獎「最佳女主角」。除了好戲外，其玲瓏浮凸的魔鬼身材也令人一見難忘，是大家公認的性感女神，更有香港第一代霸氣烈女之稱。

夏文汐呢個look真係冇得輸。（網上圖片）

夏文汐喺《唐朝豪放女》中多次與萬梓良交歡，更有露股露點場面，無論意識上定係畫面上都係好大膽。（電影畫面）

湯鎮業與夏文汐於《烈火青春》裡飾演情侶。（《烈火青春》電影截圖）

夏文汐於80年代尾與商人黃冠博結婚，婚後毅然退出娛樂圈，移居美國，生活低調做幸福少奶奶，至早年回歸幕前，令外界猜測是否婚姻出現問題，但夏文汐未有太過在意，近年還追貼潮流，開設抖音與網民互動，又頻頻做慈善，樣貌、身材保養得宜的她，完全看不出快將登「6」，凍齡顏值令網民驚嘆。

夏文汐在《烈火青春》中極之時尚，那時還留有腋毛。（影片截圖）

夏文汐身材fit爆。（視頻截圖）

夏文汐早年回歸幕前，喺《逆緣》裡面同黎諾懿上演相差廿年嘅忘年戀。

夏文汐近年重新活躍娛樂圈。（陳順禎攝）。（陳順禎 攝）