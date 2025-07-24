李施嬅拍《新聞女王2》酷熱中街頭喪跑 Man姐養母角色造型曝光
撰文：崔力生
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無綫矚目劇集《新聞女王2》拍攝如火如荼，劇組早前完成深圳戲份後，日前已回港密鑼緊鼓趕拍，不少網民和遊客紛紛在街頭偶遇劇組開工。近日，又有網民在中環直擊拍攝現場，除了見到劇中另一靈魂人物、飾演「張家妍」的李施嬅外，更驚喜曝光了「Man姐（佘詩曼飾演）」養母的角色造型，瞬間成為焦點。
從網民拍攝的片段可見，當晚李施嬅正在拍攝一場跑過馬路的戲份。為配合鏡頭需要，身穿長衫牛仔褲的她，炎熱天氣下在斑馬線上不斷喪跑，表現專業態度，還獲大讚高顏值。不過網民的焦點更多落在同場的另一位角色上，就是今輯新加入、飾演「Man姐」養母的80年代性感烈女夏文汐。
夏文汐配合角色設定，以俐落盤髮、墨鏡配搭一身女強人裝束亮相，雙手翹起散發強大氣場，霸氣十足。據指，今輯劇情會揭露佘詩曼飾演的「Man姐」原來是一名孤兒，夏文汐則飾演其養母，「Man姐」全因養母的關係才成為新聞工作者，故養母角色起着極大作用，劇中兩人將上演連番惡鬥，而今次也是夏文汐首次與佘詩曼合作，二人演技交鋒令不少網民大呼期待。
現年59歲的夏文汐拍過《烈火青春》、《唐朝豪放女》、《殺夫》、《我愛Lolanto》、《女子監獄》等電影，並於1986年憑《花街時代》獲提名第5屆香港電影金像獎「最佳女主角」。除了好戲外，其玲瓏浮凸的魔鬼身材也令人一見難忘，是大家公認的性感女神，更有香港第一代霸氣烈女之稱。
夏文汐於80年代尾與商人黃冠博結婚，婚後毅然退出娛樂圈，移居美國，生活低調做幸福少奶奶，至早年回歸幕前，令外界猜測是否婚姻出現問題，但夏文汐未有太過在意，近年還追貼潮流，開設抖音與網民互動，又頻頻做慈善，樣貌、身材保養得宜的她，完全看不出快將登「6」，凍齡顏值令網民驚嘆。