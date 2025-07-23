中女天花板獲讚$35泳衣穿出Versace韻味　曾遭當眾鬧「死八婆」

現年35歲、有「最索經理人」之稱的林寶玉（Connie）早年一手捧紅前「亞視一姐」薛影儀（阿儀），之後二人鬧翻，試過同場見面林寶玉遭薛影儀當面鬧「死八婆」，隨後阿儀未收火繼續鬧：「我係鬧佢死八婆，嗰條八婆正仆街，正係西人嚟。好憎佢，我哋個個都憎㗎啦，正一賤人。好似細路女咁，一巴冚落去。」林寶玉則自爆收恐嚇電話，雙方關係走到冰點。

薛影儀當眾鬧林寶玉「死八婆」。（資料圖片/陳順禎攝）

林寶玉尷尬迴避合照。（資料圖片/陳順禎攝）

林寶玉本身對幕前工作甚感興趣，2008年參選《工展小姐》奪得亞軍而入行，做過模特兒，2009年上TVB遊戲節目《美女廚房》做參賽者，又曾以特約演員身份客串《智能愛人》、《金宵大廈》、《愛·回家之開心速遞》等TVB劇集，月前更到法國南部康城行紅地氈，人脈甚廣。

去年林寶玉推出寫真月曆《璞》，並計劃今年內再推出寫真集。為讓粉絲止渴，林寶玉今日（23日）在IG分享性感泳裝照派福利， 穿上一件米色中空泳衣，雖然是一件頭，但仍能展露其澎湃身材，還有正面、高抄、側身不同角度拍攝，火辣程度爆燈，堪稱是「中女天花板」！

林寶玉大騷驕人身材。（IG@connielam418）

大曬玲瓏浮凸身材。（IG@connielam418）

高抄角度都好有睇頭。（IG@connielam418）

日前林寶玉已分享過同一款泳衣的美照，大爆泳衣價錢只是兩位數，令人大吃一驚，她表示：「我同我朋友 @loklee66 講： 件泳衣我買左 $35，佢望一眼 : 你著到好似Versace咁 😂滿滿的情緒價值😂👍🏻$35 也不錯」，難怪她要將攝影師「私有化」，大讚對方：「寶刀未老，把我都拍出來了」。

正面震撼眼球！（IG@connielam418）

原來泳衣只係$35，獲友人讚穿出Versace味道。（IG@connielam418）

月前，Connie到法國南部康城行紅地氈。（IG@connielam418）

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身材出眾。（IG@connielam418）