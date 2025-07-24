前TVB御用惡人患癌一日需排便十幾次　堅持拍劇賺醫藥費：好麻煩

現年54歲前TVB「御用惡人」彭皓鋒（Peter）前年7月發現直腸內有一個約5厘米的腫瘤，證實患上直腸癌第三期，一度全面停工專心抗癌。不過，彭皓鋒今年向大家分享了一個好消息，即直腸腫瘤對比起前年一月時縮細了一半，並且精神狀態各方面都OK，所以現在已經逐漸復工拍戲！一向樂觀面對病情的他更不時會在網上分享最新治療進展。

現年54歲嘅「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter），2013年7月發現直腸內有一個約5厘米嘅腫瘤，證實患上直腸癌第3期。（截圖）

醫生稱只有一年命。（截圖）

日前，他就透露自從患上直腸癌後覺得非常麻煩：「因為我的腫瘤就在肛門的附近，所以不停會有想上廁所的感覺，我曾經試過一天要去十幾次的排便，但2024年6月份的時候，我接了一個電視劇，還要去馬來西亞拍的，當時我也會怕影響到，但真的好奇怪，只要我開工之前、吃飯的時間還有收工之後才有排便的感覺，所以我覺得有可能是心理作用，所以我在這裡建議所有病患者，應該去找一些心理寄託，不要胡思亂想，記住保持心態好，開心每一天。」

積極面對。（截圖）

好辛苦！（截圖）

一日要去十幾次。（截圖）

彭皓鋒曾透露2023年7月證實患直腸癌後，非常難受：「醫生說如果你不做手術，最多只有一年命，我跟我老婆都一片空白。」彭皓鋒又透露媽媽也是有癌症，但她做了放射化療後就受不了而去世，令他對放療和化療比較抗拒，所以他沒有選擇：「我到現在身體狀況也挺好。」他透露會分享更多抗癌之路。彭皓鋒曾停工醫病，更早已耗盡積蓄，除了要向靠家人借6位數應急，短期內還要籌30萬手術費。目前，彭皓鋒四出登台和拍劇，積極賺醫藥費。

彭皓鋒與太太笑住以正面態度面對病情，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（影片截圖）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）