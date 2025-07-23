瓊瑤劇第一美男跳《大展鴻圖》　被嘲舞姿生硬似復健操︰晚節不保

現年63歲的馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一美男，當年憑《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列等紅遍中港台。此外，馬景濤也演出過多套膾炙人口的經典劇集，當中包括《倚天屠龍記》、《新龍門客棧》及《再見豔陽天》等，至今仍令不少劇迷難忘。近年馬景濤長駐內地發展，並活躍內地影音平台，除了與網民分享日常生活以及昔日拍戲趣事，更瞓身投入直播帶貨行列，不過近日他在一場直播中大跳抖音舞《大展鴻圖》卻因舞姿生硬引起網民熱議。

馬景濤演出瓊瑤的多齣作品，包括：《梅花三弄之梅花烙》。（《梅花三弄之梅花烙》截圖）

馬景濤飾演張無忌、葉童飾演趙敏/ 殷素素、周海媚飾演周芷若的1994年台劇《倚天屠龍記》，至今仍令不少劇迷難忘。（視覺中國）

還有香港人熟悉的《再見豔陽天》。（亞洲電視官方微博）

馬景濤近年長駐內地發展，更瞓身投入直播帶貨行列。（小紅書）

馬景濤近日在一場直播中與一班年輕人大跳抖音舞《大展鴻圖》，片段隨即在各大影音平台瘋傳，有網民寫道：「馬景濤跳《大展鴻圖》動作有點僵硬。」片中所見，身穿中山裝的馬景濤顯得頭大身窄，他在音樂下賣力扭動，但舉手投足都充滿「年代感」，且肢體僵硬兼「唔啱beat」，「蛤蚧般」的舞姿令人看得尷尬，甚至有人調侃：「感覺像腦血栓後復健操」、「他好像中風後努力恢復一樣」。

馬景濤近日在一場直播中與一班年輕人大跳抖音舞《大展鴻圖》。（小紅書）

片段在各大平台瘋傳。（小紅書）

看到令人尷尬。（小紅書）

昔日花美男如今變成網民取笑對象，加上面容浮腫，髮線後移，令人不勝唏噓，貼文吸引近千條留言，網民議論紛紛：「他是沒錢了嗎，不至於這樣啊」、「年輕的時候把最美的一面展示給大家，不明白為啥到老了要自毀形象。」、「是不是得了什麼精神方面的病？」、「晚節不保了」。

令人不勝唏噓。（小紅書）

引起網民熱議。（小紅書）

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事實上，這並非馬景濤首次因直播成為焦點。早前他於杭州直播期間突然在台上暈倒，當時他重摔後腦着地。馬景濤除了嚇倒在場的工作人員外，亦嚇倒不少網民。馬景濤隔天馬上在社交平台發文報平安，他親身力證沒事：「非常抱歉讓大家擔心了，小馬哥來報個平安。天氣太熱，稍微恍惚了一下，現在已經沒事了，謝謝大家的關心，小夥伴們近期一定要注意防暑降溫，小馬哥愛你們。」他指是因為天氣的問題才會一時失去意識暈倒。

馬景濤早前於杭州宋城扮演張無忌。(小紅書)

馬景濤暈倒前已面色不妥。(微博圖片)

馬景濤暈倒過程。(微博圖片)