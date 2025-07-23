「中3」演唱會圓滿結束　鄭浚承扮「鄭英雄」劉洋變胖「小鳳」

《中年好聲音3 有你有我演唱會》日前在啟德體藝館圓滿完成，《中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋，連同李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈、王鄭浚仁，以及中年好聲音3 Family的其他成員，為全場觀眾帶來了一個精彩難忘的晚上。

《中年好聲音3 有你有我演唱會》日前在啟德體藝館圓滿完成。(公關提供)

《中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋，連同李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈、王鄭浚仁，以及中年好聲音3 Family的其他成員，為全場觀眾帶來了一個精彩難忘的晚上。(公關提供)

中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋，連同李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈、王鄭浚仁，以及中年好聲音3 Family的其他成員，為全場觀眾帶來了一個精彩難忘的晚上。(公關提供)

「中3」8強率先載歌載舞為演唱會揭開序幕，及後李金凱又跳又唱《極速》和《頭髮亂了》兩首快歌，跳到最後一刻，他更從後跳過舞蹈員到台前，全場觀眾即時拍爛手掌，金凱笑言若不收力怕會跳至觀眾席第一排。全晚最爆笑位必定是「大俠都是這樣失戀的」環節，劉洋是「劉小鳳」、鄭浚承是「鄭英雄」，當鄭浚承問「劉小鳳」為何身材變成這樣胖時，劉洋說：「我愛的人離開我，後來喜愛食燒鵝就變成這個樣子。」然後便身穿古裝唱英文經典金曲《Whitout You》，絕對破格，及後李金凱扮「楊過」現身台上，他自稱是「凱兒」，劉洋與趙浚承同時說：「原來是海兒老師！」陳嘉琦、劉曉昆、曹越、阮慧珊、侯靜伊和鍾凱瑩也一起獻唱了《總會有人》。

李金凱又跳又唱《極速》和《頭髮亂了》兩首快歌。(公關提供)

「中3」8強率先載歌載舞為演唱會揭開序幕。(公關提供)

「中3」8強率先載歌載舞為演唱會揭開序幕。(公關提供)

鄭浚承是「鄭英雄」。(公關提供)

劉洋是「劉小鳳」。(公關提供)

李金凱扮「楊過」。(公關提供)

占士丁丁則苦練廣東話和學習拉二胡做表演，更跟趙浚承一起演奏《一起走過的日子》，不過他的廣東話卻惹來笑料，及後他倆和羅逸軒、陸東成、陳溢光及李創偉大騷肌肉跳唱《失憶諒解備忘錄》。黃博、陳芷盈和王鄭浚仁的獨唱部份也獲得全場喝釆。最後一眾《中年好聲音3》歌手合唱《十分十二吋》和《最好不過》為全晚演唱會畫上了圓美句號。

占士丁丁則苦練廣東話和學習拉二胡做表演。(公關提供)

占士丁丁則苦練廣東話和學習拉二胡做表演。(公關提供)

占士丁丁跟趙浚承和羅逸軒、陸東成、陳溢光及李創偉大騷肌肉跳唱《失憶諒解備忘錄》。(公關提供)

占士丁丁跟趙浚承和羅逸軒、陸東成、陳溢光及李創偉大騷肌肉跳唱《失憶諒解備忘錄》。(公關提供)

黃博、陳芷盈和王鄭浚仁的獨唱部份也獲得全場喝釆。(公關提供)

最後一眾《中年好聲音3》歌手合唱《十分十二吋》和《最好不過》為全晚演唱會畫上了圓美句號。(公關提供)

最後一眾《中年好聲音3》歌手合唱《十分十二吋》和《最好不過》為全晚演唱會畫上了圓美句號。(公關提供)

最後一眾《中年好聲音3》歌手合唱《十分十二吋》和《最好不過》為全晚演唱會畫上了圓美句號。(公關提供)