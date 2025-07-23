東張西望｜67歲婦中網戀陷阱被騙50萬：睇到佢性器官圖心花怒放

《東張西望》近日一單網戀詐騙陷阱成為熱話，67歲家庭主婦Yoyo於網上結識自稱任職電腦精算師、名為陳樂林的美男子，他更以「寶貝老婆大人」稱呼Yoyo，並傳自己的性器官照片結她，令Yoyo「沉船沉到落海底」，結果被對方呃身家，背負巨額債務，直言：「我跳樓都唔掂！」

67歲家庭主婦Yoyo於網上結識自稱任職電腦精算師、名為陳樂林的美男子，他更以「寶貝老婆大人」稱呼Yoyo，她大讚男方：「靚到『dum』一聲，比明星仲靚仔。」（節目截圖）

Yoyo是一名已婚家庭主婦，表示已跟老公分床瞓20多年，早已是有名無實的夫妻，純粹當對方是同一屋簷下的朋友，印象分全無，不可能走下去。今年初，Yoyo在網上認識陳樂林，她讚對方是「靚到『dum』一聲，比明星仲靚仔，皮膚白淨，一彈過嚟，我已經成個人呆咗。」的人，令她招駕不住，主持人林映輝（輝仔）問「點解靚仔會鍾意你？」Yoyo回答：「我就係咁樣自己問自己，佢有車又有樓，又靚仔後生，有乜可能鍾意我？但係佢成日強調話歲數得個數字，唔係問題，仲反問『你沒有判斷力的嗎？』跟住我諗下又係喎，我幾十歲，自己嘅幸福梗係要自己搵㗎啦！」

Yoyo是一名已婚家庭主婦，表示已跟老公分床瞓20多年，早已是有名無實的夫妻。（節目截圖）

男方還將自己的身份證照片傳給Yoyo，她不虞有詐，不過男方發送的生活片段、講甜言蜜語的短片，總是有樣無聲，雖然Yoyo都懷疑過，但由於男方解釋是電話掉進浴缸後鏡頭損壞，Yoyo也不以為然。直至對方發送性器官照片，Yoyo更直認自己睇到「心花怒放」，她說：「佢就發過一張性器官嘅照片畀我，唉，講到我真係心花怒放，跟住我睇到，唉，我話死喇，慾火焚身呀，你知架啦，我哋女人，因為我已經係……我可以講話好多年係冇呢樣嘢，咁所以係咪好渴望？如果佢真人真係同你咁樣樣，咁你係咪好開心吖？係咪吖？所以咪一步一步咁樣聽佢講囉。」

男方發送的生活片段、講甜言蜜語的短片，總是有樣無聲，雖然Yoyo都懷疑過，但由於男方解釋是電話掉進浴缸後鏡頭損壞，Yoyo也不以為然。（節目截圖）

直至對方發送性器官照片，Yoyo更直認自己睇到「心花怒放」，她說：「佢就發過一張性器官嘅照片畀我，唉，講到我真係心花怒放。」（節目截圖）

Yoyo續說：「跟住我睇到，唉，我話死喇，慾火焚身呀，你知架啦，我哋女人，因為我已經係……我可以講話好多年係冇呢樣嘢，咁所以係咪好渴望？」（節目截圖）

雖然旁人一睇就知是詐騙，但當局者迷的Yoyo就聽不進耳裡去。姨甥女早已發現「陳樂林」其實是盜用了整容師及抖音KOL王明杰的照片及影片，儘管王明杰已出律師信及拍片澄清都好，但亦無阻「陳樂林」及背後詐騙分子繼續以其身份招搖撞騙，受害人亦不止Yoyo一個。不過Yoyo愛得盲目，即使姨甥女多番勸告和訓斥，希望Yoyo臨崖勒馬，但她反而鬧返對方「你攞晒粗口嚟鬧我！我係你姨媽嚟㗎！」其後繼續匯錢給「陳樂林」的戶口，甚至去外面借錢，前前後後被騙去50多萬；Yoyo其後終於清醒，可惜當她想問「陳樂林」取回自己的金錢，對方就諸多推搪。

姨甥女早已發現「陳樂林」其實是盜用了整容師及抖音KOL王明杰的照片及影片，不過Yoyo愛得盲目，即使姨甥女多番勸告、訓斥，她反而鬧返對方「你攞晒粗口嚟鬧我！我係你姨媽嚟㗎！」（節目截圖）

最初Yoyo將銀行的16萬定期轉賬給「陳樂林」，之後更借錢，前前後後匯了50萬予男方。（節目截圖）

雖然Yoyo是苦主，敢上電視公開自己遭遇實在勇氣可加，但網民普遍不予同情，更指從她講自己睇性器官圖睇到心花怒放、慾火焚身時，感覺她似乎仍十分回味，網民更指輝仔好忍得笑，「個主持人功力都幾深厚 可以忍住唔笑」他們又留言：「幾十歲都唔化，追求愛情咁易咩，貪色都係貪，貪字得個貧」、「歲數唔係問題，智商先至係」、「條路自己揀，X街唔好喊」、「真係自己攞黎，幫佢又唔聽，又要鬧返人轉頭，人地隨時做得佢個孫啦，真係無嘢値得同情」、「67歲純愛戰士」等等。