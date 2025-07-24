千禧組合解散後變性感人妻　曝光媽咪凍齡靚樣同框似足4姊妹

現年46歲的黃婉君（Rosanne）在馬來西亞長大，於2002年與胞妹黃婉佩（Race）組成二人女子組合2R來港出道，於千禧年代曾風靡一時，囊括多個新人獎。不過兩姊妹入行近10年便淡出幕前，兩人已經成為人妻，而Rosanne日前就趁暑假，一家四口回新加坡為媽媽慶祝67歲生日。Rosanna在IG分享一家人的合照，同場還有Race黃婉佩及最細的妹妹Rhonda黃婉球，三姊妹美貌如花，原來遺傳了媽媽的基因強大。

2R曾紅極一時。（影片截圖）

雖然2R解散了，但兩人依然keep住靚樣及好身材，毫無走樣。（IG圖片）

Rosanne曬長腿。（IG圖片）

Rosanne於6月底度過46歲生日，今次回新加坡為媽媽慶祝67歲生日。在Rosanne日前在IG分享的照片中，67歲的黃媽媽保養得宜，外表超凍齡，皮膚緊緻之餘，身材以Fit爆，與三個女兒似足四姊妹，完成看不出真實年齡。另外，Rosanne亦獲親友補祝生日，收到生日卡更感動流淚，並表示：「今年生日感覺有點不一樣。 我終於接受了放縱的美好 ——允許自己被家人、姐妹、閨蜜、親人和朋友的愛、慶祝和寵愛。」

Rosannae曝光媽咪凍齡靚樣。（IG圖片）

黃媽媽完全唔似67歲！（IG圖片）

三姊妹美貌如花，原來遺傳了媽咪的好基因。（IG圖片）

黃媽媽完全唔似67歲！（IG圖片）

當年2R突然解散，Rosanne去年接受訪問時親解謎團：「當時已經換咗第3、4個經理人，咁我又差唔多30歲，因為爹哋話女人30歲要結婚，35歲前要生B，我哋計吓時間，如果再搵新經理人再出碟，就好難喺35歲前生BB，當我仲諗緊嘅時候，碰巧我老公求婚，咁唔駛我決定！」Rosanne透露與丈夫Derek很早訂下婚約，待他在英國修畢牙醫碩士課程後，二人於2009年12月成婚。

Rosanne去年接受訪問時親揭解散謎團。（IG圖片）

Rosanne自爆曾被陳冠希及安志杰追求。（IG圖片）

至於提到Rosanne先後傳過跟兩大圈中型男陳冠希及安志杰拍拖，當年跟陳冠希傳緋聞時，更有歌迷集體寫信到Rosanne所屬的環球唱片投訴，聲言要脫粉，Rosanne回應當年兩段緋聞，她說：「大家係朋友，因為當時我都同緊我先生拍緊拖。」直接問曾否被二人追求過，她坦言：「我唔可以講無，大家好似都有少少中意，但最後成為咗朋友。」