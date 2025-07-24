中年好聲音富貴人妻舉家外遊　曬民族服寫真儼如少女

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》近年成功掀起話題，不少參賽者人氣急升成功追夢。第一屆選手支嚳儀早已為人母保養得宜。她在暑假抽空舉家到內地旅訑，更換上民族服裝儼如苗族少女。



《中年好聲音》第一屆選手支嚳儀早已為人母保養得宜。（IG：@venuschichi）

《中年好聲音》第一屆選手支嚳儀早已為人母保養得宜。（IG：@venuschichi）

《中年好聲音》第一屆選手支嚳儀早已為人母保養得宜。（IG：@venuschichi）

支嚳儀除了幕前演出，更了經營烘焙店、榴槤、唇膏、蠟燭生意，百足多爪。工作之餘亦偷閒平衡家庭與事業，近日舉家到雲南麗江旅遊，登上玉龍雪山欣賞壯麗湖光山色。更與囝囝體驗當地的特色服裝，各自化身成民族公主和小王子，於雲杉樹林前擺出不同的甫士拍攝寫真，囝囝更向媽咪送上甜蜜臉頰吻，畫面溫馨又有愛。支嚳儀皮膚零瑕疵，加上曼妙身材，完全不似已為人母。

支嚳儀舉家到雲南麗江旅遊。（IG：@venuschichi）

支嚳儀舉家到雲南麗江旅遊。（IG：@venuschichi）

支嚳儀舉家到雲南麗江旅遊。（IG：@venuschichi）

支嚳儀與囝囝換上苗族服裝。（IG：@venuschichi）

支嚳儀與囝囝換上苗族服裝。（IG：@venuschichi）

支嚳儀與囝囝換上苗族服裝。（IG：@venuschichi）

支嚳儀與囝囝換上苗族服裝。（IG：@venuschichi）