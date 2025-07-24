蔡一傑曬白茵近照　息影10年頸部曾現疑乒乓球大小肉瘤

15歲入行演戲逾60載的資深綠葉白茵，2014年拍攝《大藥坊》後正式退休。7月24日草蜢成員蔡一傑在IG上載合照，令白茵近況曝光。



資深綠葉演員白茵，因擅長飾演尖酸刻薄的婦人角色而有「TVB御用惡婆」之稱。（影片截圖）

白茵曾與周潤發演出《親情》。（電視截圖）

白茵息影多年。（視覺中國）

白茵（原名陳惠賢）15歲時被導演盧燕發掘而踏入影壇。隨後在《愁龍火鳳》《可怜天下父母心》等片中擔任配角，1962年，白茵在彩色故事片《蘇小小》中首次擔任女主角，飾演才貌雙全卻命運多舛的青樓女子蘇小小。她以細膩的演技將角色的深情與堅強演繹得淋漓盡致，奠定了她在粵語片界的地位。70年代白茵轉戰電視圈，先後加入麗的電視及無綫電視（TVB），成為家喻戶曉的「甘草藝員」。她的聲線嬌媚而響亮，尤擅飾演尖酸刻薄的婦人或艷婦角色。她在TVB服務34年，參與無數經典劇集，直到2014年拍攝《大藥坊》後正式退休，並獲TVB頒發退休獎狀，以表彰她對香港電視業的貢獻。

白茵在50年代加入影壇，憑首部主演作品《蘇小小》一炮而紅。（影片截圖）

白茵去年12月被網民野生捕獲，當時白髮較多，左邊頸疑似出現肉瘤。（網上圖片）

去年12月，白茵被網民在香港街頭野生捕獲，合照中見白茵的頸部出現疑似球形乒乓球大小的肉瘤，網民紛紛對其身體狀況表示關心。7月24日草蜢成員蔡一傑在IG上載與白茵及周潤發的合照留言：「很久沒有見白茵姐 同發哥啦 、竟然喺街上偶遇 miss you much 🥰#白茵 #周潤發 #蔡一傑 #老朋友」久未露面的白茵，外貌保養得宜，一頭銀髮下髮根甚黑，氣息非常之好。