《掃毒風暴》最火爆神劇被讚中國版《毒梟》　一文睇清三大看點

內地劇《掃毒風暴》，由秦昊和段奕宏主演，以1999廣州「11.99噸冰毒案」主犯劉招華為角色原型，講述大毒梟盧少驊製毒販毒的過程，而西港市緝毒警察林強峰，誓要將盧少驊拘捕，二人鬥智鬥力，緊張刺激。除了兩位男主是好戲之人外，全劇星光熠熠，還有不少耳熟能詳的港星客串，包括鄭浩南、許紹雄、陳山聰等，將劇集提升到另一個檔次。

真實還原製毒販毒過程。（劇照）

秦昊飾演大毒梟盧少驊。（劇照）

伊能靜丈夫秦昊，在劇中飾演大毒梟盧少驊，他本來只是一名走私商，偶然發現冰毒的巨大利潤，走上製毒販毒的歧途，更憑著機智狠辣，成為全國最大冰毒案的主犯，劇中追捕他的緝毒警察林強峰，由曾演出《楚漢傳奇》的段奕宏飾演。至於盧少驊的角色原型，是內地毒梟劉招華，他中學時取得了多項化學比賽獎項，是一名化學天才少年，但因為家貧輟學，改而去了當兵。憑著其化學知識，終於走上了毒梟的不歸路。

秦昊。（劇照）

段奕宏飾演緝毒警察。（劇照）

全劇星光熠熠，而且有不少港星客串，包括鄭浩南、許紹雄、陳山聰等，尤其是鄭浩南演出的K哥，也是一名毒販，跟許紹雄是生意拍檔，心狠手辣，雖然只是客串，也令劇集張力十足，讓觀眾睇得甚為過癮。該劇還有一個特點，是真實還原製毒及販毒過程，仿如一齣紀錄片，網民還激讚該劇甚至好睇過美劇《毒梟》（Narcos）及《絕命毒師》，豆瓣評分高達8分，絕對不能錯過。

鄭浩南。（劇照）