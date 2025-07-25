蝦頭專訪｜自薦扮徐子珊入屋　失信心時獲溫柔鼓勵：佢叫我唔好驚

楊詩敏（蝦頭）憑舞台劇打響名堂，2013年再憑與黃子華的《My盛Lady》入屋，但其實早在2000年，她原本就有機會跟子華神拍無綫劇《男親女愛》，分分鐘早十幾年走入電視圈。不過她竟推卻了這邀請，蝦頭受訪時直言：「戇居囉！」她坦言當時因執著於舞台劇，錯失了這次機會，幸好之後在舞台劇界一樣發光發亮，再次獲另一位無綫監製文偉鴻賞識拍《My盛Lady》，憑扮演徐子珊跑出！蝦頭與子珊於《再戰明天》重遇，她因讀不好一段長台詞缺乏信心，幸獲子珊不斷溫柔鼓勵，令她拍出讓觀眾感動落淚的一幕。



蝦頭接受《01娛樂》專訪。（潘樂文攝）

因不用著校服才報讀演藝 遇兩大伯樂給予機會

蝦頭畢業於香港演藝學院導演系，儘管她中學已在校內籌劃小型音樂劇，卻非從小已立志做演員，她笑言只是有朋友跟她說讀演藝不用著校服，她便陪對方報讀。不過入讀演藝後，她眼見很多師兄、師姐都非常犀利，做出許多出色作品，於是便跟自己說：「我要好似佢哋咁樣，成為一個咁出色嘅演員！」她邊讀邊試，所幸演藝之途頗為順利，蝦頭不久已在舞台劇界打響了名堂，並於2007年獲香港戲劇協會香港舞台劇獎「最佳女主角（喜／鬧劇）獎」。她說要感謝身邊很多貴人畀機會自己，第一個伯樂是何應豐，給她參與很多教育與表演項目，學到形體與表演的視野，而第二位便是W創作社的黃智龍，「佢就係發掘我去演喜劇嗰個人，W創作社嗰個時候，亦都有好多好有共鳴嘅劇目，又或者同一啲藝人合作，所以嗰陣時就係因為咁樣，更加畀多啲人去認識自己，咁因為我做喜劇，唔係咁多女演員會鍾意做呢個位，咁我又冇乜所謂，做做吓做做吓，又俾人感覺到，諗起喜劇就諗起蝦頭，所以就多啲呢啲機會。」

蝦頭的演員路頗為順利，她感謝沿路有很多貴人和伯樂給予自己機會。（潘樂文攝）

《潮性辦公室》片段令文偉鴻監製賞識 邀拍《My盛Lady》

從舞台劇演員，到後來成功入屋拍電視劇，蝦頭坦言最大轉捩點是加入了詹瑞文及甄詠蓓的「PIP文化產業」，加入劇團的五年間，她成為了創作型演員，後來機緣巧合下，更獲無綫劇《My盛Lady》監製文偉鴻賞識，蝦頭說：「佢就睇過我做《潮性辦公室》橙色嗰個Clementine，嗰個Fresh Grad富二代嘅見工片段，佢就覺得，其實你個人其貌不揚冇乜殺傷力咁，但係你做嗰個角色又好鬼勞嘈，同埋好鬼任性，佢覺得呢個反差佢好鍾意，所以就搵我拍嗰個劇。」在電視台的時間，蝦頭認為很多角色都為她度身訂造，所以她很喜歡，當中最喜愛是《愛美麗狂想曲》的Kiki姐，每場都有靚衫著；而講到最深入民心的，必定是首個角色——《My盛Lady》的Laura！

這段《潮性辦公室》的見工片段，原來便是將蝦頭帶入電視圈的契機，文偉鴻監製很欣賞她的反差！（《潮性辦公室》影片截圖）

自薦扮徐子珊爆紅入屋 一試造型全場大笑

有指劇中「扮徐子珊」這個橋段是蝦頭自薦，她笑言：「其實《男親女愛》舞台劇嘅時候，我已經識子華哥，所以當監製話畀我聽有子華哥做男主角，徐子珊做女主角，我就話我好鍾意睇子珊做戲，覺得佢好靚，因為我暗啞底就係成日做舞台劇嘅時候，一戴個假髮我就扮佢，跟住我講笑話：『以前做舞台劇我都有扮過佢㗎，我畀啲相你睇吖！』咁樣，我一畀啲相佢哋睇呢，笑到佢哋反艇！因為佢哋冇辦法，點解坐喺我面前呢個菇頭的女仔，戴個假髮會變咗另一個人？我哋吹水嘅時候，監製就諗到條橋，話：『我諗到喇！不如你直程扮埋佢爭子華啦！」她照抄子珊的長直髮、西裝褸配短褲造型，一試完造型大家已捧腹大笑，至於子珊的反應，蝦頭表示：「佢唯有係笑嘅啫，哈哈哈！我諗佢都係覺得『咩料呀！』咁樣囉，如果畀我係子珊我都覺得做乜嘢呀，扮到我好似醜化咗佢咁，但係個喜劇效果就係咁樣嘛，所以都好唔好意思呀芷珊，我諗佢冇嬲我嘅。」

拍《My盛》Lady扮徐子珊，成為整套劇的名場面，這個構思原來是蝦頭自薦！（《My盛Lady》劇照）

講到扮演子珊令大家笑到反艇，蝦頭都覺得很搞笑：「啲人都冇諗到，一個菇頭嘅肥妹點解第二日會變咗『徐子蝦』嘅呢？」（潘樂文攝）

拍《再戰明天》講長對白欠信心 獲徐子珊鼓勵：你望住我對眼，唔好驚

蝦頭與子珊在《再戰明天》再次合作，她飾演一個有精神問題、因誤殺而坐監的「傻珠」，有一段剖白自己慘情身世的長台詞，蝦頭拍頭一Take時難以進入狀態，子珊暖心鼓勵她：「我嗰段台詞全靠佢同我講，話『蝦頭你得㗎！你講啦，你望住我對眼，你想講啲乜嘢畀我聽，你講畀我聽，你唔好驚，你唔好驚你唔記得啲台詞定係點……』因為好大坺呀嗰坺台詞，我拍咗頭一take我入唔到去，跟住我話我想停一停，我同子珊講我做唔到，佢係咁鼓勵我，所以子珊係非常之好嘅一個女演員！」早前林峯開演唱會，與周秀娜重現當年的《Let’s Get Wet》辣身舞，同時掀起「尋找徐子珊」的話題，蝦頭笑說：「網上面有人話不如搵『徐子蝦」嚟跳吖嘛，唔好呀，唔好呀，我真係跳唔到。」

這幕剖白自己慘情身世的對白，蝦頭最初表演未如理想，她感謝徐子珊不停鼓勵自己：「蝦頭你得㗎！你講啦，你望住我對眼，你想講啲乜嘢畀我聽，你講畀我聽，你唔好驚！」（《再見明天》劇照）

蝦頭剛才談及《男親女愛》舞台劇，其實早在劇集版開拍前，監製徐正康已找過蝦頭去試鏡，她演出的是小儀的角色Happy，當記者講到她拒絕了，蝦頭自言：「戇居囉！」要是當年她抓住機會，說不定比《My盛Lady》早十年可入屋受觀眾認識，她直認自己有時會不知所云，又會有些不必要的執著，明明試鏡時表演十分不錯，監製已跟她商討拍攝詳情，但蝦頭卻回覆：「咦，但係我要做舞台劇㗎喎。」她從小已是電視精，揀舞台劇而放棄電視劇，並不是因為她覺得前者更高人一等，純粹是她有種對戲劇的執著：「覺得我自己想做舞台劇，同埋嗰時亦都有舞台劇人搵我吖嘛，你做舞台劇演員，如果有人搵你做舞台劇，你會覺得個機會係好好！所以就係覺得，我唔可以放棄舞台劇㗎喎，就係咁樣諗埋一面。（有冇好後悔？）又唔會叫後悔，但係我覺得自己蠢，其實我就係一個唔識表達自己嘅人，個人太過直白，又唔識修飾、又唔識婉轉，不如講話『我都想返去諗吓先，咁咪再算囉，但係我又係唔識依啲嘢。」

蝦頭原本去試鏡《男親女愛》時，做的是小儀的角色，不過她因為不想放棄舞台劇而推卻這機會。（《男親女愛》劇照）

對於拒絕《男親女愛》演出的大好機會，蝦頭自言：「戇居囉！」（潘樂文攝）

曾因喜劇人設刻意扮搞笑感迷失 後接受自己真實多面性

儘管蝦頭在鏡頭前像大笑姑婆，觀眾見到她都覺得很開心、做喜劇又大受歡迎，但她不止一次表達過其實自己私下很安靜，常聽說喜劇演員私下反差很大，以演《Mr. Bean》的喜劇泰斗Rowan Atkinson為例，他私下並不快樂，且十分嚴肅；而蝦頭在人設與真實自我的界線間，亦曾感到迷失，「有少少階段都會模糊咗自己，因為我想人哋喜歡我嘛，你喜歡我係因為我做搞笑吖嘛，有某啲階段都會突然間，會武裝起嚟，成為咗一個『喂！點呀？』（嘅人），啲能量好似好大咁，但係其實唔係咁樣，我唔係咁樣。」不過這個落力搞笑的階段已經過去，她接受到自己其實有很多面，也接受到坦誠呈現自己真誠一面有可能會不被喜愛，「但係如果我都流露咗我真實嘅一面，你仍然喜歡我嘅話，咁都好好呀！」

曾擔心觀眾見到她不搞笑的一面便不再喜歡自己，但蝦頭後來已走出這段迷失、不再懼怕：「有人話『我唔鍾意你成日咁認真喎，你唔搞笑我唔鍾意你喇。』唔緊要呀，OK㗎，你可以唔鍾意，我OK㗎。」（潘樂文攝）

因《正義迴廊》反思人生 影視寒冬仍希望播種帶給觀眾希望：我哋會過到

《正義迴廊》的成功，也為蝦頭打了一支強心針，唐文珊一角讓觀眾見到蝦頭的本領不獨在喜劇，演認真、苦情戲一樣了得，甚至她在金像獎「最佳女配角」落敗，有很多人替她感不值，蝦頭說這個角色是自己演員路上一個重要階段：「就係因為呢個角色嘅出現，令到我對自己有好多嘅反思，其實我就係同自己溝通返，我唔使去分㗎，其實唔使去分我係唔係做喜劇，我係咪做悲劇定點樣，其實我咪就係一個人，一個人佢梗係有乜嘢面貌都有㗎啦，首先我唔需要去自己區分，我唔區分我自己，我唔去標籤我自己，我唔需要去解釋別人對我嘅理解，唔需要，我唔定義自己，就OK，我就係令我明白咗呢樣嘢囉！」對於目前影視寒冬，蝦頭指每個行業都很艱難，自己能做的就是有機會時好好把握，與觀眾連繫，「令到佢哋喺生活上面，可以有好大嘅動力去搵返自己想過嘅生活，同埋畀到一啲好嘅力量佢哋，我覺得總之由呢一度去開始，就當我掉咗一粒種子落去，就希望佢可以茁壯成長，要同大家一齊去行囉。」最後她不忘再寄語一句：「將會有一日會有改變，呢個係我嘅相信。係難過嘅，但係我哋會過到！」

《正義迴廊》的成功，令蝦頭不再刻意標籤和定義自己，「其實唔使去分我係唔係做喜劇，我係咪做悲劇定點樣，其實我咪就係一個人，一個人佢梗係有乜嘢面貌都有㗎啦。」（《正義迴廊》劇照）

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