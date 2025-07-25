蝦頭專訪｜缺愛狂拍拖變討好型人格　終學識自愛：好多嘢要向內尋

這個訪問，戀愛腦人士必看！筆者每日在threads、IG見盡奇情怪誕的戀愛事，有些人居然可以毫無底線地接受愛人的荒誕行為，於有毒關係中戀戀不捨，由得它蠶蝕自己，外人雖然難以理解，但無他，要講理智還談什麼戀愛呢？「戀愛腦」驅使人們在愛情中做出不少傻事，楊詩敏（蝦頭）直言自己多年前已是超級戀愛腦、討好型人格，她自言年少時因父母離異而影響戀愛觀，離家出走、不停拍散拖去尋找愛，對另一半千依百順、委曲求全，但換來的只有滿身傷痕。

30多歲時，她忽爾決定要跟父母解開心結，重新為自己的人生負責，不再將不幸歸咎他人，並悟出一個真理：「一段戀愛嘅結束，唔使咁心急要去搵另一段戀愛去填補，如果你搞唔清楚自己，就算畀你再拍拖，你都會再痛多十萬次。」人人都識講「愛人前必須愛自己」，這句話雖然可能是陳腔濫調，但絕對是愛情第一誡！如果你恰巧有戀愛問題正於情海迷失，今日未開竅不緊要，先看看蝦頭的經驗之談，再慢慢學自救！



蝦頭接受《01娛樂》訪問。（潘樂文攝）

創作獨腳戲 藉AI帶出人最重要與自己連繫

蝦頭近日忙於演出自己創作兼演出的獨腳戲《難道手機冇電才去愛?!》，廣受好評，明晚（26日）將舉行尾場。近年AI成為全球熱話，今次獨腳戲都有「AI男朋友」元素，蝦頭指這個理念由自己的一個提問開始，科技發達、人類常常覺得上網撳一個掣就可尋找答案，到底有沒有一些問題是AI沒有答案的呢？她深信：「自己嘅成長，我諗AI一定畀唔到答案你，一定要你自己負責任，去面對住你嘅生活、你嘅人生，然之後再有好多嘅成功、失敗，然之後你先可能會明白一啲嘢，會有一個行動嘅改變。咁你喺人與人之間嘅關係，你先會明白真真正正嘅溝通，係源自於要同自己好好溝通先。」見到戲劇標題，都聯想到跟戀愛有關，問蝦頭有否把自己的愛情經歷放進劇本去，她說愛情只是一部份，又劇透一個共鳴位：「你會覺得某一個階段，其實使唔使結婚呢？都拍咗拖都好幾年囉喎，咁但係如果唔結婚，係咪都OK呢？但係如果要同呢個人一生一世，咁又係咪你呢？我覺得有好多女仔有陣時陷入一啲long-term relationship，好似話結婚又唔結，唔知點，但係個感情其實唔好囉，個致命就喺呢度。」

《難道手機冇電才去愛?!》，以AI作切入點探討對自身提問，26日尾場！

蝦頭分享一次用AI的經歷，她試過叫AI幫某首歌改詞，卻發覺唔啱音，「我話，咦？啲歌詞唔啱音喎，佢話『好吖，我再寫畀你吖。』之後就出蛇仔，因為其實佢唔知道嗰隻歌係點唱㗎。」（潘樂文攝）

曾極度缺愛常拍散拖 將情路失敗歸咎於父母離異

蝦頭不下一次承認自己以往很「戀愛腦」，她自言「缺鈣又缺愛」，背後癥結原來與家人又關，其父母都是家族中的長子、長女，自己一出世時都被長輩寵成掌上明珠，直至弟弟出世，家人的注意力就轉移到弟弟處，「我細個同我爸爸關係好好啦，但係一路成長，個關係開始有啲疏離，導致到我覺得，原來……我得唔到爸爸嘅關注？咁轉眼之間，一成年呢，我就即刻『咁我去搵男人去關注我！』咁就走咗出去拍拖，我懷疑……我成日要去拍拖，係因為尋求咗一種，被人照顧，有爸爸去愛護自己嘅一個面貌嘅我嚟。」她認為爸爸對此是不知情的，及至後來父母離異，亦影響了蝦頭對組織家庭的看法：「我爸爸媽媽都唔能夠擁有一個完美嘅屋企，我又做唔做到呢？」蝦頭多少生了父母的氣，於是有很長時間她離家出走，並渴望從男友身上修補內心缺口，甚至最初拍拖時總找一些比自己大十幾年的男友、拍過多次散拖，可是心裡的洞卻依然未能填補。

蝦頭面對父母離異，又覺得自己不及弟弟受他們關注，曾產生扭曲愛情觀，狂拍散拖。（潘樂文攝）

蝦頭戀愛經驗豐富，問到拍拖次數，她說：「如果真真正正拍拖可能係五次。」（潘樂文攝）

相隔多年約父母和解 終填補內心缺口

直至她一直創作、成長、表演，令她不斷藉角色對自己提問和尋找答案，終於有一日她明白到，自己的課題是要跟父母和解，否則往後的路還是會很難行。蝦頭猶記得自己三十多歲時，生日願望是一家人整整整整食一餐飯，這件尋常不過的小事已十幾年沒發生過，她鼓起勇起約父母、弟弟以及一些好朋友食飯、傾偈，終算成功解開心結，「我真係將呢一個願望達成咗嘅，然之後就同爸爸媽媽修和，咁個人開始冇咁崎嶇喇行啲路，同埋冇咁諗歪一邊，你就當我心裡面有個窿，嗰個窿由懂得去同父母修和開始，去慢慢明白其實唔關佢哋事㗎，有啲乜嘢我自己負責返我自己人生，我拍拖失敗關我爸爸媽媽咩事？後尾明白咗，我就舒服咗好多。」亞洲人總是愛在心裡口難開，要對多年不見的父母掏出心底話殊不容易，蝦頭直言這只是一念，「就係話你放唔放過自己去明白返究竟發生咩事，因為喺父母離異當中，我有我嘅版本，但係我同返佢哋傾偈，唔係我諗嗰個版本嚟，我投射咗個故事出去，解釋佢哋點解要離異，但係真真正正佢哋點解要離異我都唔知，透過同佢哋傾偈嘅時候了解返，我先明白係我自己喺度作故事，令到自己變成一個受害者，『係你哋分開！你哋唔理我！你哋唔要我！咁我情況咪好坎坷囉！』我喺度瀨囉有一段時間。」

蝦頭曾離家出走十多年，終在某年生日鼓起勇氣跟父母食飯修和，化解心結，她終於明白到：「我拍拖失敗關我爸爸媽媽咩事？」（Instagram：yeunghatou）

討好型人格 於愛情委曲求全迷失自己

曾經的蝦頭，因為缺愛，竭力尋找愛、榨取愛，卻連愛自己都不懂，以為全心全意去遷就和配合，就能獲取愛，「我係超討好型人格！我會以為我做你鍾意我做嘅嘢，你就會鍾意我，譬如話屋企嘅佈置，或者佢鍾意啲乜嘢，我就會買晒佢鍾意嘅嘢送畀佢，全部都係你係點樣，我就滿足你，你想我點，我就滿足你，到頭來分咗手我先至知道道，當你搬走晒啲嘢嘅時候，咦，冇一樣嘢係我㗎喎？」蝦頭坦承自己過往是罵不還口、一味屈就的女友，因為她極度害怕衝突，「就算心裡面暗暗喺度癲咗咁樣，但我係冇辦法喺人前表露。」這亦使她一度陷入情緒病邊緣，多次戀愛都委曲求全，與對方互相折磨，或許是她想追尋那填補到父母的關注，使她從開始一段關係時已走錯方向，難怪總是跌跌碰碰、傷痕纍纍地無限循環：「有一日你就會問，其實你係咪仲想係咁樣呢？其實我下一次戀愛可唔可以唔係咁呀？」蝦頭終於覺悟到，要是自己再用同樣方法去處理感情，不真正學會如何同愛人相處、維持一段關係，她一生的情路只會繼續坎坷。

蝦頭以往在關係中都處於下靶，對男友千依百順，以為聽聽話話就可以換取愛，最終只得滿身傷痕。（潘樂文攝）

無縫接軌成戀愛死因 空窗期終學拾回自己

蝦頭發覺自己以往總不去表達自己，於是她嘗試學識去表達自己的喜惡，戀愛空窗期她去上堂、學表演，而這成為了她自救的關鍵！她表示：「你要去演繹角色吖嘛，你就要了解人啦，自己係咪人呀？自己係人，所以要了解自己，呢個過程裡面，你就開始接觸返，其實係喎，點解我一路去談戀愛，又話想得到幸福，但係我都唔成功？咁我先至發現，有一個好重大嘅秘密，就係……原來我從來冇停低過落嚟囉！所以當一個大嘅停頓，去重新審視返自己嘅時候，喺嗰時開始，就從我自己鍾意嘅嘢開始，我做返一啲自己鍾意嘅嘢。」過程中，蝦頭發現，你想有輸入，必先有輸出，什麼意思？她解說：「假設我睇咗化妝，然之後我咪去output、去做，做做吓你就會發現，有人睇完之後話『唔啱你喎，唔好睇喎呢個妝。』好，再變，其實就係一個咁樣嘅，你有一個output，就要去做一個反饋、反省，然之後你又要再嘗試，又再output，喺個咁嘅過程入面，你先建立到自己，呢樣嘢就係我嘅妝，咁你個信心就嚟！」

被問學識愛自己之後，情路是否也順暢起來，蝦頭大笑：「你見我而家靚咗咁多你就知啦，哈哈哈哈哈！」至於是否已遇到對的人，她只表示目前狀態很從容，隨緣也不執著要不要拍拖。（潘樂文攝）

盼作品能連繫觀眾 觀照自己

道理一早在，然而開竅必須靠自己、靠時間，蝦頭終於真正領略到：「一段戀愛嘅結束，唔使咁心急要去搵另一段戀愛去填補，如果你搞唔清楚自己，就算畀你再拍拖，你都會再痛多十萬次。」於是她修正自己，透過這些輸出又輸入的過程，她從十年前左右開始重新建立自己生活，「搵返自己其實想過一個乜嘢生活，由呢啲嘢開始累積嘅時候，你ready好自己，咁當一個啱嘅人喺一個啱嘅時間出現嘅時候，其實你就會懂得去同佢一齊。」作為過來人，蝦頭以自己血淋淋的經歷，寄語大家一定要願意給予空間去與自己連繫，因此她的《難道手機冇電才去愛?!》亦以「同自己connect」為題，因為當資訊愈見發達時，我們就愈易忽略了跟自己相處，「你要明白，好多答案唔係向外尋你會搵得到，你係向內尋，你先會明白原來我想咁、呢個係我鍾意嘅自己，我想過咩生活。」今次作品除了是對自己的反省和提問，也希望connect觀眾，讓她觀照自己。