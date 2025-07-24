東張西望｜騙徒呃海量新手媽媽奶粉錢　苦主追返：我鍥而不捨嘅煩

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少社會問題，亦會報道不少騙案，繼昨日（23日）報道完yoyo的情騙個案後，今日（24日）一集繼續講到騙案。今集講到有騙子專騙「新手媽媽」，雖然每個人的數目都並非十分大額，但集合起來都騙了不少。

今集講到有騙子專騙「新手媽媽」。(節目截圖)

今集講到有騙子專騙「新手媽媽」。(節目截圖)

有不少新手媽媽「報東張」，表示在社交平台的媽媽交流群組被騙錢，但原來這個騙徒由2023年開始騙人到今年，她以有平價奶粉出售作引誘這些媽媽「落搭」。苦主Yuki表示自己剛剛懷孕：「因為bb差唔多出世，我哋希望屋企有少少存貨。」亦有不少媽媽接受訪問表示同樣被這騙徒「呃奶粉錢」。

有不少新手媽媽「報東張」，表示在社交平台的媽媽交流群組被騙錢。(節目截圖)

不少媽媽接受訪問表示同樣被這騙徒「呃奶粉錢」。(節目截圖)

至於為什麼會這麼多人在網上找奶粉，原來是因為奶粉商有不同的媽媽會，他們會向新手媽媽派發試飲奶粉，但有機會bb不適合飲用，所以就有不少媽媽在網上進行交易。但有騙徒就趁此機會騙錢，苦主羅太表示：「因為市面上搵唔到細罐嘅奶粉，咁啱我屋企嗰罐飲晒，佢有賣我想飲嗰隻牌子嘅奶粉，同埋佢個價錢又合理。」所以就成為了騙徒對象。

至於為什麼會這麼多人在網上找奶粉，原來是因為奶粉商有不同的媽媽會，他們會向新手媽媽派發試飲奶粉。(節目截圖)

至於為什麼會這麼多人在網上找奶粉，原來是因為奶粉商有不同的媽媽會，他們會向新手媽媽派發試飲奶粉。(節目截圖)

至於為什麼會這麼多人在網上找奶粉，原來是因為奶粉商有不同的媽媽會，他們會向新手媽媽派發試飲奶粉。(節目截圖)

亦有一苦主阿Sa就非常幸運，她被騙徒騙了$1,400，但她鍥而不捨地向騙徒施壓：「開頭我畀咗$1,400買5罐奶粉，佢本身話用順豐，但係佢冇寄畀我，佢話佢仲有好多貨源，然後就叫我畀錢，我覺得唔對路，我貨都未收就叫我畀錢。」騙徒收錢後就消失，但阿Sa兩個月內不停追貨又追錢，隔了兩個月後的一天，對方就自動把騙去的$1,400還給阿Sa，連阿Sa自己都笑指：「我諗係我鍥而不捨嘅煩，我一得閒就SEND信息話退錢，奶粉錢都呃。」最後騙徒真的退還奶粉錢。

苦主阿Sa就非常幸運，她被騙徒騙了$1,400，但她鍥而不捨地向騙徒施壓。(節目截圖)

苦主阿Sa就非常幸運，她被騙徒騙了$1,400，但她鍥而不捨地向騙徒施壓。(節目截圖)

阿Sa兩個月內不停追貨又追錢，隔了兩個月後的一天，對方就自動把騙去的$1,400還給阿Sa。(節目截圖)