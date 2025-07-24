林憶蓮澳門站補場 以傾斜舞台帶出世界在變

由棋人娛樂主辦的林憶蓮Sandy《迴響 Resonance 2025》2巡迴演唱會澳門站，上週在颱風下於威尼斯人綜藝館揭開序幕，將於（7月25日）將補回受颱風影響的7月20日一場，並緊接於週六、日完成澳門站最後兩場演出。演唱會尚餘少量門票，觀眾萬勿錯過。另外今次巡演不僅有與Sandy合作超過40年的音樂拍檔倫永亮Anthony坐鎮，更由香港團隊全面操刀，包括演唱會總導演、視覺創作總監及編舞總監等，幕後班底盡顯港產製作實力。團隊更特意將內地巡演時屏幕上的簡體字轉為繁體，迎合港澳澳門首場上，Sandy亦全程以廣東話與觀眾互動，誠意十足。

整場演唱會以「崩壞、倒塌、重生」為主題，曲目編排如一部跨越時空的音樂史詩。其中旋轉舞台設計成為焦點——當《傾斜》旋律響起，三座圓形舞台緩緩升起，配合Sandy的唱跳演出，360度旋轉設計讓觀眾無論身處哪個方位，皆能感受她與音樂融為一體的感染力。而演繹《歸零》時，Sandy一記F5調高音如利箭穿透全場，極具爆發力的演繹令觀眾驚歎其「寶刀未老」的實力，歌聲中更透出面對人生起伏的勇氣，引發全場共鳴。

擔任音樂總監的倫永亮（Anthony）坦言：「今次演唱會叫《迴響》非常恰當，因為Sandy有足夠江湖地位去迴響——佢有太多經典金曲，值得大家欣賞同珍惜。」他更分享，過去40年見證Sandy不斷突破自我，「佢總係要求將經典歌大改，對我哋團隊亦係挑戰，但正正令觀眾耳目一新。」Anthony期望透過今次演出，讓觀眾反思生命中值得「迴響」的時刻。

監製及總導演Mark透露，舞台概念源自現實世界的變遷：「靈感來自地球近年嘅劇變，我哋想像人類尋找新棲息地時，喺太空黑洞中重新遇見自己。配以傾斜舞台帶出世界嘅變化 。」舞蹈總監High King則強調傾斜舞台是人機配合的精密設計：「要確保Sandy喺旋轉台上站得穩、跳得舒服，機械編程同排練缺一不可。」

Sandy透過演唱會傳遞訊息：「當世界變得不似預期，我哋更需學懂『重置』心態，勇敢面對變化。」澳門站補場及尾場門票現正熱售，樂迷萬勿錯過這場集視聽與哲思於一身的音樂盛宴。