「財經何依婷」秘密結婚半年　疑似宣布有孕：現在就是最好的安排

TVB財經主播曾曉婷（Janet）因撞樣何依婷而被封為「新聞女神」，而且她擁有極高顏值，所以絕對佔TVB眾女神一席位。上月初曾曉婷發文分享婚宴的照片，婚禮上有煙火效果勁奢華。

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

昨日（24日）曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照，相中曾曉婷大騷性感身材穿低胸晚裝，二人又「Sweet爆」親吻，老公亦單膝跪地親吻曾曉婷的手，甜蜜非常。二人手裡更拿著點燃的煙花寫下：「相信現在就是最好的安排。」疑似暗示已懷孕，不少網民都留言表示祝福：「見到Little Janette?Congratulations」。

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）