吳謹言被爆遭一線女明星搶角色　用半年拍攝只俾5千仲被要求封口

有「金牌製作人」之稱的于正捧紅不少當紅藝人，其中一位就是憑古裝劇《延禧攻略》走紅的吳謹言。而活躍玩社交網站的他，近日在直播中就大爆吳謹言在還未走紅時，已投入大半年時間拍攝某位大導演的電影，豈料最後卻被一位女明星搶走角色，引起不少網民紛紛猜測。

吳謹言憑古裝劇《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

于正在直播中透露，當時還未走紅的吳謹言被一名大導演選中拍攝某部大製作電影，而為了該電影她更提早前往一個小地方進行訓練，還努力學習當地的方言，在已經開拍的情況下，中途她就突然被換角，他表示：「有一個女明星想演她這個角色，然後就被換掉了。」足足用了半年時間參與這個作品拍攝，最終化為泡影：「然後換掉之後呢，人家不讓她說，要讓她說是先導片，是感謝她甚麼的啊，就是被換了其實。」最後只拿到5000人民幣的報酬。

吳謹言是于正旗下藝人。（微博圖片）

于正大爆吳謹言曾被女明星搶走角色。（吳謹言微博圖片）

而這件事情，于正亦表明是從第三者口中得知，但之後她有就這件事情詢問吳謹言，而她的答案讓于正聽後大為感動：「她說沒事，能跟大導演接觸啊，能夠有這個機會訓練，多好啊！這就是生活體驗，我瞬間就被這個姑娘打動了，這就是我要的女孩兒，我覺得她太棒了，太優秀了，然後我就問了她的感情觀、世界觀、價值觀，跟我無比契合。」她對被換角一事完全沒有抱怨，反而展現出豁達的態度。

網民猜測于正口中的女明星就是范冰冰。（微博圖片）

雖然，于正從頭到尾沒有說明是哪一部電影作品跟女明星，但不少網民就根據線索猜測指應是馮小剛執導，范冰冰主演的《我不是潘金蓮》。因為網上流傳一段吳謹言主演的短片，其在影片中的穿着打扮與范冰冰在《我》片中的扮相大致相同。

范冰冰憑《我不是潘金蓮》奪得多個獎項。（微博圖片）

另外，于正亦激讚吳謹言「不內耗」的特質是他非常欣賞。還舉出一個真實例子，就是有一個片酬很高的工作跟一個片酬很低但很優質的戲找上門，吳謹言毫不猶豫選擇後者並表示：「沒關係啊，錢不重要啊。」即使面對經理人的一番糾結，她還是堅持自己的選擇，這一點就跟他非常契合。