聲秀｜「翻版陳瀅」柯雨霏表現亮眼 泳兒劉浩龍爭崩頭爭拗到要睇

《聲秀》逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持，經過超過為期兩個月的海選及特訓，《聲秀》節目組精選的25名歌唱潛力新星、將由本周日（27日）晚開始逐一踏上《聲秀》舞台，而本周日一集出場的潛力新星共有12位，他們將輪流獻唱自選歌曲，並等候節目七名導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞挑選成為旗下學員。今集歌單如下：柯雨霏Ophelia《我的宣言》、胡子貝Matt《心之科學》、冼奕瑜Jasmine《@princejoyce》、鄧偉謙Theodre《2084》、林潔心Bibi《溝渠暢泳》、文雅姿Xylia《小城大事》、陳芷晴Isabelle《為你鍾情》、林錦興（小林）《到此為止》、甄敏芳Jenny《痛愛》、周智敏Emily《愛後餘生》、徐惠晴Vanessa《為何他會離開你》、胡港豐Andrew《一雙手》。

甜美笑容的柯雨霏（Ophelia）獻唱《我的宣言》

首輪（共分兩集播放）比賽七位導師挑選學員賽制如下，每位導師擁有3個名額，4位最終未被任何導師選中的學員將會被淘汰。導師招攬學員可按紅燈／黃燈，紅燈代表「王牌特權」，如果只有一名導師按紅燈，同一位學員雖然有其他導師撳黃燈爭人，該名學員都會歸按紅燈導師旗下。假若多過一名導師按紅燈，則以「手快有、手慢冇」為準則。當有多位導師按黃燈時，學員可反選自己心儀導師。至於沒有導師按燈的學員，則會進入危險區。當所有學員演唱完畢後，名額仍未爆滿的導師，則必須從危險區中揀選學員入組。

師兄讚柯雨霏：隻眼識笑

今集打頭陣出場的是被視為大熱之一、有「陳瀅2.0」之稱的柯雨霏（Ophelia），《我的宣言》的柯雨霏聲線與笑容均相當甜美，加上顏值高企，令泳兒及「師兄」劉浩龍「爭崩頭」，兩人幾乎同步按下紅燈，最終更爭拗至「要睇片」決勝負，結果證實泳兒較快手！談到對Ophelia評價：泳兒表示：「佢聲線同樣成個package已經喺度。」師兄：「佢嘅優點就係隻眼識笑，呢個係一個好吸引嘅地方。」Ophelia事後表示由於自己十分喜歡泳兒的歌聲，所以對泳兒成為其導師大感興奮。

冼奕瑜（Jasmine）勁歌熱舞獻唱《@princejoyce》

今集最吸睛的參賽者，則是因參加過《聲夢Junior》備受關注、獻唱《@princejoyce》的冼奕瑜（Jasmine），Jasmine雖然只有17歲，但跳舞時舉手投足均充滿自信魅力，而且即使勁歌熱舞亦沒有影響歌唱表現，最終獲所有導師大讚，獲「一紅五黃」佳績。吳浩康說：「佢嗰個火喺隻眼裏面，一擰轉身未開口就已經存在。」而唯一撳紅燈的Sherman，則笑言自己「差啲撳爛盞燈」，並大讚Jasmine：「我覺得佢係full package，無論係樣貌身形、喺台上面嗰個魅力佢已經有，好吸引我。」

「顏值擔當」之稱的胡子貝（Matt）演唱容祖兒的《心之科學》

胡子貝同獲蘇永康睇好殺入終極五強

至於同樣被視為賽前熱門之一的「顏值擔當」胡子貝（Matt），來自江蘇的他雖然本身不太懂得講廣東話，但經過連月來苦練，唱起容祖兒的《心之科學》仍有板有眼，廣東話發音仍算過關，結果獲五位導師給出黃燈兼讚不絕口。蘇永康大讚胡子貝「功底好」，並指對方是心水五強之一：「我聽到你個高音爆發位之後，我覺得廣東話應該唔係好大問題。」譚耀文：「覺得佢唔只係一個歌手，我覺得佢好有potential、可以喺藝能界有好多方面發展，佢有明星風範。」

「黑馬」選手的甄敏芳（Jenny）演唱《痛愛》

參賽背後有洋蔥｜甄敏芳望終可獲父母認可

至於獻唱《痛愛》的甄敏芳（Jenny），雖只獲兩位導師蘇永康及泳兒亮出黃燈，但仍獲得超高度評價。泳兒：「我覺得佢係黑馬，今日外型都有啲眼前一亮，開始有星味，身形又幾好。」蘇永康：「上次初選時你唱陳蕾嘅歌，我好深印象…我一直擺咗你喺五強入面。」期間還慈父Tone上身：「你今日好緊張喎，阿女！」至於唱完後眼濕濕的Jenny，則坦言一直被父母否定的自己，希望能透過今次參賽令父母另眼相看：「如果你哋睇到，希望你哋可以認可我，為我驕傲啦。」