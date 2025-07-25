《鱷魚之吻》全陣容曝光 談善言首演劇場掀「浮世鱷夢」

由著名導演兼編劇葉念琛親自執筆的原創舞台劇《鱷魚之吻》將於2025年11月起於香港演藝學院歌劇院公演，全劇演出共五場，並由CHESSMAN棋人娛樂、Makerville、光尚娛樂、熱烈工作室及VAB Production聯合主辦。《鱷魚之吻》劇本由葉念琛原創出品，與鍾楚霖、魯庭暉及Rafael Mendonça共同擔任出品人，擔任監製則由《香港式離婚》﹑《笨蕉大劇院》周怡負責，實力陣容可見一斑。優先訂票將於7月28日，8月15日於Cityline正式發售，詳細資料如下：

舞台劇《鱷魚之吻》

出品人：葉念琛﹑鍾楚霖﹑魯庭暉及Rafael Mendonça

主辦機構: CHESSMAN棋人娛樂﹑Makerville﹑光尚娛樂﹑熱烈工作室及VAB Production

監製：周怡

導演：陳焯威

編劇：葉念琛

領銜主演：談善言

演出：Gao@COLLAR﹑袁富華﹑梁仲恆

演出場次及時間：11月1日及11月2日的下午3時及晚上8時，及11月4日晚上8時

演出地點：香港演藝學院歌劇院

優先預售：7月28日

公開發售日期：8月15日

公開發售網站：Cityline

《鱷魚之吻》故事圍繞一位三屆影后忽然宣布淡出影壇，引發身邊人──包括情人、好友、對手──接連猜測其背後動機。權謀與情感互相糾纏，在這個浮華亂世，每個人都是張牙舞爪的鱷魚，今日摟頭摟頸，明天反目成仇。葉念琛以其擅長描寫女性情感糾結的筆觸，塑造一場愛與傷害交錯的舞台故事：「鱷魚之間熱情互吻，偏偏更像忘我互噬，愈是肉緊，愈是血肉淋漓。」

身任女主角談善言憑《虎毒不》奪得香港電影評論學會大獎最佳女演員，並入圍金像獎，演技屢受肯定。首次踏足劇場，她形容：「壓力一定有，但係大家一齊排練﹑一氣呵成演出，應該會係一件好痛快嘅事。」對於舞台劇高度即時性及表演節奏，她坦言這種「The Show Must Go On」的刺激感非常吸引，亦能訓練演員臨場應變與呼吸感應。

另一位女主角Gao@COLLAR坦言，早於《全民造星》時已對劇場表演充滿好奇：「阿祖（梁祖堯）係我嘅導師，佢講過『劇場係傳遞愛嘅地方』，一直記住。」是次試鏡期間，Gao表現極具潛力，憑肢體與眼神精準演繹角色情緒，令導演及編劇印象深刻。

除了兩位女主角外，劇中另兩位男主角亦甚有睇頭：金像獎最住男配袁富華，及舞台影視經驗豐富﹑曾獲金像男配提名的梁仲恆。袁富華形容今次角色極具挑戰：「一個生意郁下手過億，距離我本人很遠，卻非常刺激。」他亦特別期待與談善言的合作，認為對方雖是初登舞台，但具備足夠才華與創造力。

而梁仲恆則形容角色內心矛盾，表面自若，內裡激盪，正是他最想挑戰的方向：「掙扎同脆弱感，令我想深入挖掘佢內心世界。」他亦不吝分享舞台心得，並稱會向兩位新舞台演員傳授節奏與情緒調控之法，建立合作默契。

作為導演的陳焯威，曾執導英皇劇作﹑黃子華與潘燦良主演的《最後禮物》，獲香港小劇場獎導演及劇本雙提名。他與葉念琛今次聯手，由電影語言走入劇場語言，預料將帶來極具戲味與視覺張力的震撼演出。