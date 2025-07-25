執法者們｜Mr.結他手黎澤恩轉跑道慢跑上位　5年5套劇都有發揮！

講起近期在TVB中其中一位「上位」上得最快的，並不是哪一位被力捧小花，也不是某某靚仔小鮮肉，而是46歲，由夾band轉型做演員的黎澤恩（Ronny）。近年黎澤恩參演過不少劇集都有突出表現，例如今晚（25/7）大結局的《執法者們》重案組「黑牛」，又例如早前播出的《刑偵12》的「薩尼」等，演出都是令人眼前一亮，突出且有存在感的。

《執法者們》重案組，「黑牛」黎澤恩。（IG圖片）

談起今晚大結局的《執法者們》，黎澤恩直言帶給他十分多難忘回憶：「今次我做重案組, 拍檔一些後生演員如涂毓麟及何泳芍，他們偶爾會不跟劇本講對白，即場『爆肚』令大家都忍不住笑！雖然在戲內Bosco會因為我開會遲到而罰我付錢，但事實上是他差不多每次拍攝都自掏腰包請大家食tea，所以現場經常充滿快樂的氣氛。不過『黑牛』開會遲到只限於在戲內，我就甚少會在工作上遲到，因為明白生活艱難，自己最怕『阻人收工』。」

《執法者們》「黑牛」，黎澤恩。（劇照）

飾演重案組「黑牛」的黎澤恩，一直予觀眾一種不協調的感覺，原來是因為「做太耐壞人」，他也說：「由《新聞女王》『賊王』、《反黑英雄》『高高』、《黑色月光》『新界南』到近來《刑偵12》的暗黑人格『薩尼』（Sunny），自己經常以惡形惡相出現在螢光幕前。因此今次難得做正派，都有網民留言問我『你的真身是否黑警』、『不相信你是好人』之類。他們已經看不慣我做正派，認定我演的角色一定『衰衰格格』！」

黎澤恩在《刑偵12》的角色Sunny非常突出。（劇照）

他續說，相信Sunny的招牌式邪笑已經植入觀眾的記憶之內：「不是說笑的, 近來身邊的人看見我笑，會忍不住問『你是否又讓Sunny出來了』，『懷疑你到底是Ronny或Sunny』等。可能Sunny真的有點嚇人，我曾經試過走在街上，有個男童望一望我，便害怕得調頭走。」

《破毒強人》，黎澤恩。（截圖）

《廉政狙擊》，黎澤恩。（劇照）

《法證先鋒V》，黎澤恩。（劇照）

《隱形戰隊》，黎澤恩和馬國明。（IG圖片）

加入TVB 5年期間，黎澤恩參演過《痞子無間道》、《法證先鋒V》、《破毒強人》、《廉政狙擊》、《隱形戰隊》等，雖說不上是「擔正」或每套都「重戲」，但仍能從熒幕中看出他對角色的認真。

《痞子無間道》做混血道士。

黎澤恩說：「多年來夾band習慣了拿結他，現在要演反派拿多了刀槍，在演戲的範疇自己實在有很多地方需要從頭學起，因此準備功夫要做得比其他演員多。說到為拍劇做準備，我真的有點像刑凱，愛躲在家中跟自己傾談。拍攝《刑偵12》期間，Ronny會對著鏡子跟Sunny互動，因而成就了Sunny的招牌邪笑。」

黎澤恩為《中年好聲音3》劉洋首支音樂MV做男主角。（受訪者提供）

黎澤恩續說：「這五年來，自己可算是不斷遇上有趣角色，慶幸可以在觀眾心中留下深刻印象。每個角色都是超乎想像地『好玩』！例如在《痞子無間道》中我飾演『佐敦道長』，佩服監製竟然想到找我這位混血搖滾結他手去演一名道士！同時我亦要特別感謝鍾澍佳監製，是他放膽的安排我去演一些特別的角色，讓我不斷有機會去作新嘗試。不過無論是什麼角色，總之有工開，我都會很感恩。」

黎澤恩和馬國明出席汽車品牌活動。（資料圖片）

黎澤恩為《中年好聲音3》劉洋首支音樂MV做男主角。（受訪者提供）

黎澤恩。（林迅景 攝）

黎澤恩。（資料圖片）

黎澤恩出席汽車品牌活動。（資料圖片）

黎澤恩出席汽車品牌活動。（資料圖片）