男偶像見F4世紀合體傳訊息聯絡朱孝天　竟發現被刪好友冇嬲對方

昔日當紅男團F4日前相隔12年後正式合體，於五月天的演唱會中擔任嘉賓，久違再合唱偶像劇《流星花園》中的片尾曲《流星雨》掀起演唱會高潮，勾起不少人的青春回憶。然而，明道看見他們世紀合體的相關畫面後，原本只想傳訊息向朱孝天作出問候，沒想到卻發現已被對方刪除好友，但他並沒有生氣反而完全理解。

F4相隔12年後正式合體，勾起大家不少青春回憶。（影片截圖）

明道近日在宣傳音樂劇《趙氏孤兒》，接受內地媒體訪問時透露，自己與朱孝天雖然認識但並不熟悉，因前年一同參加央視春節特別節目同台演出，之後就互加了微信，但過後並沒有過多的聯絡。直到近來，他因為眼見F4合體畫面後，就突然很想傳訊息向朱孝天問候，但沒想到發現原來自己已被對方刪除好友。

明道自爆遭朱孝天刪好友。（明道微博圖片）

雖然，明道被朱孝天刪除好友，但他並沒有生氣，而且完全理解，因為他了解知道對方的性格應該和自己一樣，就是微信上只要是長時間沒有聯繫的人就會刪除，他只要三個月沒有互動聯繫就會刪好友，而朱孝天則是兩年，於是他之後再發一次加好友邀請，對方亦已收到並回訊息表示「甚麼情況，怎麼了。」二人再次聯絡起來。

明道之後再加朱孝天好友。（影片截圖）

而明道向朱孝天講述自己的初衷後，對方就作出解釋，但他就表明完全理解，不需要解釋，只是覺得整件事很好笑。而朱孝天當然有回應，並表示現在大家都有了對話，應該兩年內都不會刪除好友，最後大家以笑聲化解了尷尬的誤會。