樂壇傳奇林子祥葉蒨文合體開騷　「星三代」孫女探班超可愛

香港樂壇的兩顆傳奇巨星 — 林子祥與葉蒨文終於合體開show！10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會 – 香港站！由於紅館檔期爆滿，只能舉行五場，各位樂迷，記得於7月29日早上十時，城市電腦售票網公開發售ready撲飛喇！

林子祥與葉蒨文終於合體開show！10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會。（大會圖片）

林子祥與葉蒨文終於合體開show！10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會。（大會圖片）

阿Lam與沙麗公佈合體開唱後，掀起撲飛熱，成為熱話！二人知道外間反應熱烈，既開心又感恩。以往的演唱會，通常都是演出前一、兩個月才開始綵排，但阿Lam與沙麗早於6月已着手為是次演唱會綵排，他們說：「音樂部份對我哋好重要，而且有好多快歌，除咗要有足夠時間同band夾，仲要用多啲時間去排舞，所以希望早啲綵排，順便可以練氣，盡早執走歌曲上有嘅瑕疵！」一向以專業、自我要求高見稱的阿Lam與Sally，希望以完美的演出，呈現給支持他們多年的粉絲，感激他們一直的愛戴。

林子祥與葉蒨文終於合體開show！10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會。（大會圖片）

林子祥與葉蒨文「萬歲」慰勞台前，幕後表演及工作人員。（大會圖片）

音樂總監請來音樂大師趙增熹，加上一班行內著名的樂手伴奏，阿Lam與沙麗綵排時已經帶來極大的享受！而沙麗很貼心，每次綵排都會準備不同點心給樂隊及工作人員，有蛋撻、新鮮出爐菠蘿包、茶葉蛋等，令到大家既有耳福又有口福！不過，講到最驚喜的是其中一日綵排，阿Lam與沙麗的孫女林明現身band房探班，只得15個月的林明，聽到爺爺嫲嫲唱歌會手舞足蹈，拍子感很強！每當嫲嫲有空檔，會飛身撲到嫲嫲身上，要嫲嫲抱抱，非常可愛。

林子祥與葉蒨文「萬歲」慰勞台前，幕後表演及工作人員。（大會圖片）

至於今次演唱會的rundown，全由阿Lam與沙麗負責編排，這兩顆傳奇巨星實在有太多膾炙人口的經典金曲，所以，為了今次的歌單傷盡腦汁，沙麗笑說：「要斷捨離先至出到份歌單，阿Lam有好多都係經典，加埋我嗰啲，真係好難揀。」他們還透露，因為想唱的歌曲實在太多，所以每一場唱的歌曲都會有少許不同，如果想聽晒他們所有經典，就要買晒五場門票喇！

林子祥與葉蒨文「萬歲」慰勞台前，幕後表演及工作人員。（大會圖片）

林子祥與葉蒨文「萬歲」慰勞台前，幕後表演及工作人員。（大會圖片）

林子祥與葉蒨文「萬歲」慰勞台前，幕後表演及工作人員。（大會圖片）

林子祥與葉蒨文的孫女探班，勁可愛！（大會圖片）