聲秀｜20歲澳洲華姐雙料冠軍大起底　曾為肥妹仔激減變靚脫胎換骨

TVB歌唱真人騷節目《聲秀》於本月20日播出首集，節目官方將其標籤為集《新秀歌唱大賽》、《超級巨星》及《聲夢傳奇》於一身的新式節目，所以未播已討論度十足。25位來自香港及海外的新星曝光，其中20歲的喬美莎甚為亮眼。



喬美莎咁靚好難唔睇樣。（《聲秀》截圖）

喬美莎（Chelsea）除了年輕外，更是唱跳皆能，有靚聲亦擅長拉丁舞及Hip Hop，在海選階段已憑《擋不住的風情》得到關注。無可否認，第一眼大家都會被喬美莎的美貌吸引，而身形高䠷的她亦是2022年澳洲華姐冠軍兼最上鏡小姐。

喬美莎咁靚好難唔睇樣。（《聲秀》截圖）

節目中，她就曾透露參加歌唱比賽的原因：「有人話你已經係澳洲選美冠軍，根本唔應該參加歌唱比賽，但係我唔想畀我外表定義。」雖然喬美莎的廣東話說得不是很好，但聽得出她很努力的去講，她最後唱出代表自己的歌曲《喜歡妳》說：「我好鍾意唱歌跳舞，我會用我嘅表現令大家喜歡。」

喬美莎減完肥真係唔同晒！

8號喬美莎奪得「最上鏡小姐」，由2021澳洲華裔小姐競選最上鏡小姐邱雅田頒獎。

喬美莎的個人社交平台中，也不乏生活照和靚相，例如有在澳洲生活的日常照片，駕車時的自拍「高炒」照，大騷迷人絲襪長腿照，和一些小性感、穿着短裙曬太陽的照片，相當討喜。如果她不是參加《聲秀》而是今年的《香港小姐競選》的話，絕對是頭三甲熱門人選！

「澳洲華姐雙料冠軍」喬美莎。

「澳洲華姐雙料冠軍」喬美莎。（截圖）

根據當年參選資料，8號的喬美莎（Chelsea）是一名學生，修讀表演藝術，身高為178cm，體重62kg。當年她也曾表示，整個參選過程很難忘，其中最困難的就是減肥。從相中可見，當年參選前的喬美莎，在港人眼中的確可稱為「肥妹仔」，再與當選時的她相比，足見她為了贏得選美，花了多少心機減肥。

減肥前的喬美莎。（截圖）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）