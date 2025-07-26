動漫節｜素海霖曬冷Cosplay照　禰豆子最性感　前高官都扮埋

《香港動漫節2025》現正在灣仔會展舉行，曾經有玩過Cosplay的素海霖（繪麗奈）為應節，一口氣上載多幅經典造型畀大家睇，當中有最性感的襧豆子《鬼滅之刃》，還有成名作不知火舞《餓狼傳說》，但估唔到，原來佢仲曾經扮過一位前高官，都相當神似。

素海霖上載多幅經典造型畀大家睇，當中有最性感的襧豆子《鬼滅之刃》。（繪麗奈＠IG圖片）

愛野美奈子《美少女戰士》。（繪麗奈＠IG圖片）

綾波麗《新福音戰士》。（繪麗奈＠IG圖片）

素海霖（繪麗奈）一口氣上載了７張Cosplay照，並寫上「是否應該去動漫節玩？」看來素海霖是有點技癢。而扮演的角色當中包括有襧豆子《鬼滅之刃》，愛野美奈子《美少女戰士》、不知火舞《餓狼傳說》、前香港特別行政區律政司司長鄭若驊、D.Va《鬥陣特攻》、deadpool以及綾波麗《新福音戰士》。其中最搞笑可謂有前高官出現，問到當日為何會扮司長，素海霖都不太記得，「佢有一排好興。」

不知火舞《餓狼傳說》。（繪麗奈＠IG圖片）

當日成功試鏡電影《#PTGF出租女友》，隨後便以「不知火舞」造型為電影宣傳。（資料圖片）

D.Va《鬥陣特攻》。（繪麗奈＠IG圖片）

deadpool都有扮過。（繪麗奈＠IG圖片）

問到點解當時會Cosplay前香港特別行政區律政司司長鄭若驊、素海霖都不太記得。「佢有一排好興。」（繪麗奈＠IG圖片）

鄭若驊不時以旗袍示人。（資料圖片）

不過近日素海霖又再受到網絡攻擊，甚至檢舉她的帳號，事緣她正籌備製作的實體寫真集，還表示已下脫毛片向忠實粉絲派福利，不過此舉就被檢舉，令其中一個帳號暫停運作，素海霖都顯得十分無奈，出story呻︰「又檢舉……脫毛都唔得」。

日前素海霖在帳號上載一條脫毛後影片，為拍攝寫真做準備。（繪麗奈IG）

而就在今次網上罵戰，素海霖亦笑言有得著，就是物色到「第二屆haters見面會」的邀請對象。因為有位自稱已為人父的網民，表示要將對話截圖報《東張西望》，素海霖知悉反覺好笑，更鼓勵他快點報。素海霖︰「雖然我好少睇TVB，但可以吸吓唔同人。」又可以多個渠道宣傳。

素海霖經常被hater攻擊。（網頁截圖）