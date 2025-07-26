193郭嘉駿被屈暗撻Tania陳紀澄　激動隔空開火︰人不犯我我不犯人

193郭嘉駿@ERROR為行內熟知，敢言的代表人物。他的「代表作」有隔空串爆「TVB係俾老嘢睇」；踩場到「隔籬台」TVB門口跳舞；「波鞋事件」回應網民攻擊；網店去LILABOC退款中，回應：「燒俾你？」等。是與非，對與錯實在各執一詞，但某些網民和粉絲就十分欣賞他的「直腸直肚」，認為新一代偶像就該如此做自己。



就咁得個背面，你話係邊個都得啦。193郭嘉駿咁高點睇都唔似喎，師兄。（網上圖片）

早前連登討論區出現「193暗撻Tania」的討論。Tania是誰？Tania（陳紀澄）曾參加ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》，後自組成唱跳組合Lolly Talk。近年Lolly Talk推出數首歌後亦成為獲得關注。

193 郭嘉駿一直相當敢言。（資料圖片）

Tania（陳紀澄）@LollyTalk。（IG@taniackc）

網上帖文中亦附上一張一男一女的背影照，男方穿着一件潮流牛仔褸，牛仔褲，手拿一個toysrus的膠袋，而女方則較低調，穿着素色Tee長褲，戴着cap帽。要說相中的男女是193和Tania的話，實在十分牽強。事關「有名你叫」，193郭嘉駿有193cm高，除非圖片經後製加工，否則實在看不出，亦難以令人相信圖中男士有193cm高，所以大家睇到後亦只是一笑置之，沒有理會。「花生」的男女主角亦沒有理會，沒有回應。

193郭嘉駿隔空開火。（threads截圖）

日前（26/7）接近凌晨時份，193郭嘉駿在threads上發文，截圖並點名發文者「X硬冇親戚」：「Xsir麻煩你唔好搞到我，咁矮一睇就知唔係我嚟。你騷擾到我的話，我就爆你係邊間公司打手，順手講埋你哋其他故事出嚟。利申：我係娛樂圈deepweb嚟 只不過人不犯我 我不犯人」。帖文一出，就迅速引起關注，事隔一晚已有超過一萬個讚好及近500個留言。之後，他又再於帖文下留言：「不逐一回覆了，but Xsir可能冇同佢公司某啲高層或其他部門了解最近佢公司有啲咩新project，所以先會唔小心搞錯咗對象，希望佢公司高層會警惕一下佢」。

疑似「打手」的網民親回。（截圖@連登）

至於Xsir又有沒有反擊？這名被指是網絡打手的網民就在討論區以7點回應反擊，除表示相關圖片只是「網上流傳」，更直言不怕193爆料：「建議佢快D爆，即刻爆，唔爆正X弟」，又指193和Tania用同款IG filter，暗示兩人有關係。最後，這名網民又澄清自己不隸屬任何娛樂公司，以小編自稱只是想保持所謂的「專業身份」，又謂希望193早日公開他在193心中屬於哪一間娛樂公司：「我都希望快啲知道，自己喺佢心目中屬於邊間公司，呼籲193，你快D爆啦」，火藥味相當重，真是「花生」十足。