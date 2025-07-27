黃宗澤親解郭柏妍冇乜智慧？　反指係優點：女人太聰明未必係好事

邵氏劇集《執法者們》日前（25日）於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴，劇中主要演員都有出席，包括有黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔，作為監製樂易玲當然亦有出席。劇中主角黃宗澤早前宣傳時曾指港姐郭柏妍「冇乜智慧」，他接受《香港01》訪問時笑指因為她是剛入行不久，而且是第一次跟他合作：「佢乜都唔識戇居居咁樣，跟住佢個人又好大矇，跟住我識佢經理人嘅，經理人成日話佢揸車又行錯路，我哋咁笑佢啫。」黃宗澤直指其實沒智慧亦是一個優點，因為「女人太聰明未必係好事」。

樂小姐都希望第二輯可以原班人馬拍攝。(陳順禎 攝)

劇中主要成員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔。(陳順禎 攝)

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

黃宗澤親解郭柏妍冇乜智慧。(陳順禎 攝)

提到早前蔡潔曾指黃宗澤不帶同她一起去馬來西亞看演唱會時，黃宗澤即表示：「幾難買啊嗰啲演唱會票！」他更指幸好有馬來西亞的朋友幫忙買到票，因為坊間太多「黃牛」。至於當日看演唱會時有一位女士站在黃宗澤身邊，二人亦有「密卙」，以致被指是其女友，他聽完後即笑指：「我哋十幾人去，佢偏偏只係講嗰個，仲有嗰度成萬個觀眾，我心諗嗰度應該有七千個係女仔，我有女朋友仲會帶去，傻㗎？」對於因為只與該名女士聊天，他則指因為當日演唱會是企位沒有劃位，所以其他朋友都四處走來走去，才會見到只與該女士聊天。

黃宗澤指因為當日演唱會是企位沒有劃位，所以其他朋友都四處走來走去，才會見到只與該女士聊天。(陳順禎 攝)

黃宗澤更指幸好有馬來西亞的朋友幫忙買到票。(陳順禎 攝)

黃宗澤指朋友見到報道出街後都「得啖笑」，因為他們還有很多人一起，被問到朋友有沒有覺得很榮幸能當「黃宗澤女朋友」時，他即笑指被朋友嫌棄：「趷我添啦！早知唔企你隔離啦！」

黃宗澤被朋友嫌棄「早知唔企你隔離啦」。(陳順禎 攝)

黃宗澤指朋友見到報道出街後都「得啖笑」。(陳順禎 攝)

對於影視業迎來「寒冬」，熱心人黃宗澤其實於過去亦曾施予援手，對此他表示自己早前都有與幕後聊天：「都知大家都未必夠工開啦，首先我哋邵氏好快又開部大戲啦，咁大家有工開啦，大家開心啦。咁你話到投唔投資，如果有幸我可以參與到，我都希望出一分力啦，即係能夠出力就出力啦。（寒冬對你自己有冇影響？）我諗每一個人都有影響，即係唔單止我，即係可能大家戲又開少咗啦，咁或者而家係開一部戲係好難啊，即係好困難先開到一部戲。」他表示希望藉著《執法者們》的好收視令投資者對港劇有信心，從而為大家增加工作機會。

對於影視業迎來「寒冬」，熱心人黃宗澤其實於過去亦曾施予援手。(陳順禎 攝)

黃宗澤表示希望藉著《執法者們》的好收視令投資者對港劇有信心，從而為大家增加工作機會。(陳順禎 攝)

除了影視業，其實整個大環境都是處於「寒冬時期」，不管是零售業還是飲食業，自己有開餐廳的黃宗澤都大呻「每個月都蝕錢」：「撐到幾耐咪幾耐囉。（蝕幾多位數？）蝕幾多位數就唔好提啦！」被問到有否想到什麼方法自救，他坦言「搞多啲唔同嘅元素」，他會於餐廳中辦多一點的活動：「我哋有啲請啲人嚟busking，引人嚟聽下歌，畀啲唔同嘅用餐嘅經驗，或者禮拜六日，因為有户外outdoor，睇下可以搞下啲pet friendly，我哋又會做一啲寵物嘅零食送畀寵物食，希望大家帶多啲寵物嚟曬曬太陽，飲下午茶。」

黃宗澤大呻餐廳「每個月都蝕錢」。(陳順禎 攝)