影壇大哥爆曾拒絕李嘉誠投資　最終生意失敗收場：不要跟有錢人鬥

無綫電視總經理曾志偉近日獲邀登上台灣綜藝天王胡瓜主持的YouTube節目《下面一位》，他除了用心介紹香港美食給觀眾之外，還談起過往投資副業時的經歷，揭露曾有機會與富商李嘉誠合作，但因拒絕對方入股投資，導致後來自己公司的研發成果根本不夠對方強，事後似乎有一些後悔，令他忍不住表示：「不要跟有錢人鬥。」

兩位綜藝天王在節目上大談往事。（《下面一位》影片截圖）

在節目中，曾志偉分享多個過往投資副業往事，其中一個就是同譚詠麟一起投資研發中文全呼機（BB call)。他表示：「我們認識陳百祥的姐夫，他是電訊局裡面做的，他說BB call日本人很壞就不研究中文，他說我們研究中文。」後來就研發出一款機型比較大的中文BB call，假若能打入內地市場的話，商機無限，於是他們就去找富商李嘉誠傾談合作，沒想到對方都甚感興趣，並提出要購買他們公司80%股份，面對對方開出的條件，曾志偉最終拒絕：「把我公司全賣掉了，不行。」

曾志偉分享投資副業往事。（《下面一位》影片截圖）

曾志偉拒絕李嘉誠投資。（視覺中國）

但沒想到一年後，李嘉誠自家研發發出一款機型更小的中文BB call，徹底打敗了他們研發出的原有產品，令他忍不住說：「我們呢也不錯，但是還是這麼大，給人家吃掉啦，結果整個市場就塌了，所以後來我們就了解不要跟有錢人鬥。」似乎有一些後悔：「那時候賣了就，大家就分多好了。」