丁子朗認TVB劇集的確開少咗　放眼世界：唔係淨係得敝台

邵氏劇集《執法者們》昨日（25日）於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴，劇中主要演員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔，作為監製樂易玲當然亦有出席。丁子朗於劇中的死亦引起了很大迴響，不少網民都覺得他死得很可惜，他接受《香港01》訪問時指要謝謝劇中媽媽韓瑪利：「咁有我媽媽Mary姐好深情嘅演繹，令到我呢個死更加有意義，更加意難平囉。」

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

劇中主要成員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔。(陳順禎 攝)

丁子朗於劇中的死亦引起了很大迴響，不少網民都覺得他死得很可惜。(陳順禎 攝)

至於上星期丁子朗於鑽油台拍攝的一個場面亦是網民熱議的話題，因為有一幕是他被拋到海上，但就被網民質疑是否真的拋他下海，他表示：「真係俾人掟落海嘅，喺一個山東嘅一個外海嗰度，咁就係都幾驚險，我覺得人生試一次就夠啦。（係點樣掟嘅？）因為其實佢係扶起我個人，跟住掟出去公海嗰度，跨過個欄嗰陣已經有離心力，佢掟完出去再向下垂，咁跌落去個海入面，咁所以係有啲難度。呢個真係個拋物線咁拋出去，咁就算有威也，但係個拋物線嗰個離心力都係真㗎。」絕對能解釋到為何網民的質疑，其實一切都全靠威也來保護性命。

上星期丁子朗於鑽油台拍攝的一個場面亦是網民熱議的話題，因為有一幕是他被拋到海上，但就被網民質疑是否真的拋他下海。(陳順禎 攝)

丁子朗絕對能解釋到為何網民的質疑，其實一切都全靠威也來保護性命。(陳順禎 攝)

《執法者們》播完後，丁子朗亦有另一套劇集即將上映，就是他說了很久的內地劇集《博憶》：「期待咗好耐嘅一套戲！就係同霍建華老師一齊拍嘅一套叫《博憶》嘅電視劇。」他表示上星期於北京做宣傳活動時都偷看了幾集：「我覺得真係幾好睇同埋頭幾集已經有小弟嘅發揮，所以大家真係可以拭目以待。」今次是丁子朗第一次夥拍霍建華拍攝，被問到與霍建華合作如何時，他大爆霍建華是一個不太說話及感受型嘅演員：「佢係一個比較沉默啲嘅演員，佢有陣時好多嘢傾，但係傾都唔會傾啲演戲嘅嘢，佢會諗好耐跟住呢突然之間做戲嘅時候有個爆發位，咁大家都估唔到嘅，大家就要點樣去捉佢『嘩，原來當時佢係咁嘅反應！』咁就學嘢。」他更在霍建華身上學到如何運用感情。

《執法者們》播完後，丁子朗亦有另一套劇集即將上映。(陳順禎 攝)

今次是丁子朗第一次夥拍霍建華拍攝，被問到與霍建華合作如何時，他大爆霍建華是一個不太說話及感受型嘅演員。(陳順禎 攝)

丁子朗被問到現今是否少了很多劇集拍攝及其影響時，他指的確是少了很多：「TVB嘅劇就的確少咗嘅，咁放眼世界呢個世界，唔係淨係得敝台，有好大嘅世界。」至於亦有另一身份「藝術家」的丁子朗被問到畫展籌備得如何時，他指本來打算舉辦一個，但因為早前剛好不在香港，所以就有所延誤：「希望可以儘快開到，因為啲畫已經準備好哂，咁就睇下我嗰個gallery幾時會幫我處理。」由上次到今次舉辦畫展，短短大半年他已經多了10幾幅作品，他直指輸出力甚高。

丁子朗認TVB劇集的確開少咗。(陳順禎 攝)