凡人修仙傳劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《凡人修仙傳》陸劇，改編自同名小説。有王裕仁、賈東岩作為編劇，楊陽為執導，由楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴領銜主演的一套以奇幻、古裝為題材的電視劇。這部人氣高企的小說，較早前已被改編成動漫出版！劇集版由近年過出演大熱劇《且試天下》、《你是我的榮耀》，一直當紅的陸劇男神楊洋擔任男主角，更搭檔《慶餘年》的金晨，期待他們帶來震撼的仙俠大戰！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

剧集凡人修仙传@Weibo

《凡人修仙傳》電視劇情大綱

出身平凡的山村少年韓立（楊洋 飾），因緣際會踏入江湖小門派，開啟修仙之路。他歷經重重磨難，卻始終堅守初心，努力修煉，抱著自強不息的意志，雖然因平凡出身與天資的限制，屢屢被加以排擠和陷害，但韓立從未動搖，憑藉堅強不屈的信念與智慧不斷學習。月宗長老「南宮婉」（金晨 飾）武功高強，在一次禁地試煉中相遇了韓立，兩人聯手斬殺墨蛟，卻因墨蛟的影響下神智不清，發生了親密關係，這件事成為了南宮婉的心結，自此她一心想置韓立於死地。韓立修煉至化神初期後，巧妙運用空間節點，成功偷渡至靈界。其後，他持續勤奮修煉，直到大乘期，並順利渡過天劫，飛升到了北寒仙域。最終，在一場震撼天地的對戰中，擊敗了魔道，突破封鎖，通過傳送陣抵達新大陸，榮登仙界至尊之寶座，開啟一場全新的征途與冒險。

《凡人修仙傳》播出時間｜最新追劇日曆

《凡人修仙傳》電視劇幾時播? 《凡人修仙傳》一共有30集，2025年7月27日12:00起由優酷播放，會員首更3集，7月28日至8月3日，週一至週三、週五、週六每天更新2集，週四、周日每天更新1集，而SVIP就每個更新日提前多看1集。

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《凡人修仙傳》演員人物關係圖

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《凡人修仙傳》演員

楊洋 飾 韓立

出身平凡的山村窮小子，墨大夫的徒弟，從而開始修仙，憑借自身努力，最終修煉成仙

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金晨 飾 南宮婉

掩月宗長老，外貌出眾；韓立的道侶，在血色禁地中認識，在他修仙時發揮很大的影響

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汪鐸 飾 王蟬

反派鬼靈門少主，專修血靈大法，痛恨大敵韓立

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趙小棠 飾 陳巧倩

韓立在黃楓谷的同門師姐，與韓立有情感糾葛，曾喜歡上韓立，但表白被拒

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趙晴 飾 墨彩環

墨居仁的三女兒；韓立的紅顏知己之一，對韓立懷有好感，但天生缺乏靈根而無法修仙