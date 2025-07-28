超長腿港姐邪惡視角曬超模級身材　北電畢業想跟曾志偉演對手戲

現年22歲的應屆港姐季軍楊梓瑤，當選後繼續於北京電影學院完成學業，本月初她在社交平台分享畢業袍靚相，正式宣布畢業。雖然暫時未透露未來發展方向，但完成學業一身輕的她，心情大靚，近日更在社交平台大派福利，展示性感一面。

楊梓瑤參選時，搞笑自揭高妹育成之謎：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」（資料圖片）

楊梓瑤在《2024年度香港小姐競選》奪得季軍。（資料圖片）

楊梓瑤正式在北京電影學院畢業。（IG@amina.yeung）

成為一位專業演員。（IG@amina.yeung）

隨著新一屆港姐進行得如火如荼，卸任在即的楊梓瑶近日也在社交平台分享一輯索爆靚女相，似乎要以行動讓大家牢牢記住她這位應屆港姐季軍。身穿超低胸吊帶小背心搭配熱褲的楊梓瑶，在五光十色的夜景承托下，不僅大曬其標緻巴掌臉，及一雙逆天超長腿，更大玩邪惡視角，罕有露出深長事業線，吸睛程度爆燈！網民紛紛心心眼，大讚：「太漂亮了美女」、「靚人靚景」。

楊梓瑶近日在社交平台分享一輯靚女相。（IG@amina.yeung）

美景下大騷事業線。（IG@amina.yeung）

索爆。（IG@amina.yeung）

五官標緻。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤荷蘭土生土長，178cm身高讓她自參選開始便「高」人一等，她坦言身高是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾學catwalk及儀態，亦有選美經驗，於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中贏得中國區的冠軍，相當高質。

楊梓瑤荷蘭土生土長。（IG@amina.yeung）

178cm身高的楊梓瑤，擁一雙逆天大長腿。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤曾於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」勇奪中國賽區冠軍。

非常有自信。

不過擁有甜美面孔、模特兒般高䠷身材的楊梓瑤，參選時也曾因被網民攻擊鬥雞眼而不開心，經師姐謝嘉怡教路，叫她不用太在意別人對自己的看法，成功調整心態。除了身體條件出眾外，楊梓瑤語言天份同樣厲害，懂得六國語言，包括：荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。而在港姐決賽泳裝問答環節中，她更因選取楊枝甘露作兩餸飯的菜式，引起網民熱烈討論，大讚她機智又可愛。楊梓瑤亦曾表示最欣賞是成龍，覺得對方打功夫很厲害又有型，並大賣口乖希望有機會與總經理曾志偉合作做對手戲。

楊梓瑤對演藝圈充滿憧憬。（Youtube@TVB）

楊梓瑤對動作戲特別感興趣。（Youtube@TVB）