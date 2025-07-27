楊千嬅13歲兒子Torres較親爸爸　被問更年期遇上青春期點解決咁答

現年51歲的楊千嬅既是天后級歌手，亦是一位媽媽。千嬅的兒子Torres轉眼間已十三歲，踏入青春期。這位天后媽媽日前接受新城知訊台《可「連」天下父母心》節目錄音訪問，與主持人陳心怡、Christine大談媽媽經。

千嬅形容自己做媽媽是一件很Amazing的事，因為年少時沒想過結婚，但人生遇到合適的人時，就是上天為你安排，會願意去接受。問到她鍾意做媽媽嗎？她坦言沒有刻意去想這個課題，她說：「但我做阿媽做得好快樂，小朋友是上天的禮物，不要經常說要怎樣教他，某程度上他來這個世界，都是我們修行的課題。他的出現不止令我要學懂做媽媽，亦要審視自己作為子女的責任。」

楊千嬅接受陳心怡和Christine訪問，大談媽媽經。

楊千嬅表示年少時沒想過結婚，但人生遇到合適的人時，會願意去接受。（ig圖片）

楊千嬅丁子高於2009年拉埋天窗。(視覺中國)

楊千嬅表示年少時沒想過結婚，但人生遇到合適的人時，會願意去接受。

當了媽媽後，千嬅與父母的溝通亦有改變，對家庭的理解不一樣。有時想說小朋友做得不對時，就會回想自己以前，會代入自己的想法，調較自己如何跟小朋友溝通。她說：「我本身是藝人，亦令我跟其他人溝通的價值觀、溝通方法會再濶些，這些都是小朋友賦予的機會。」

希望兒子懂判斷、選擇 不要媽媽說甚麼便做甚麼

提到兒子已十三歲，踏入青春期，對她來說是大挑戰嗎？千嬅慶幸自己是護士出身，對溝通理解、心理健康有認知，會明白病人感受是第一，亦因而訓練出耐性。會耐心聽病人那裡不舒服。她說：「我們不是一聽到問題就要打壓他，原生家庭對小朋友將來有深遠影嚮。我用自己的青春期去做一個量度，我在青春期時都不敢表達，父母較傳統，會有很多不准不可以。

現在回想，他們的不准是合理的，只是之後沒有解釋為何不准。現在我會跟兒子分析，做了這件事會有三個結果，過程中要怎做由他自己選擇。」千嬅坦言也希望下一代懂判斷、選擇，不要媽媽說甚麼便做甚麼。就以聽音樂為例，他指兒子聽的音樂已跟她不同，但不可以否定他的喜好。

楊千嬅覺得做阿媽好快樂，小朋友是上天的禮物。（ig圖片）

當了媽媽後，千嬅與父母的溝通亦有改變。（ig圖片）

楊千嬅會調較自己跟小朋友溝通。（ig圖片）

不會帶着情緒跟兒子說話

千嬅過去曾去過不少中、小學出席講座，現在問中二生將來想做甚麼，他們都好難答到，作文「我的志願」都是作出來的。她說：「如果小朋友說鍾意打機，可能會被人鬧。但我會問他會怎樣打，打機將來可以做甚麼？不要因為他們做的事不是自己期待就否定。做朋友都會有同埋心，對子女也一樣。」問到她跟兒子關係是否很好？千嬅表示自己工作時會有情緒、壓力或疲倦，回家後她會先用一、兩小時休息，再跟兒子相處做朋友，不想帶着情緒跟兒子說話。

從沒打過兒子 一齊上網Share screen 也不查兒子電話

千嬅指兒子也不是甚麼也跟她說，有時會跟爸爸講。她很少會問老公跟兒子說過甚麼，不想兒子對爸爸失去信任。但他們會互補，跟進兒子的情況。她指大家也會有脾氣，兒子也會有脾氣，不可在他發脾氣時就說不准，當然首要是學懂尊重別人。如果大家都忟憎時，她會叫兒子入房間先冷靜一下。她說：「我都試過大聲跟他說話，我知他感受不好。」千嬅笑指自己入行三十年，與兒子相處之間的問題是「碎料」，兒子這麼大，她從沒有動手打過他。主持人問到青春期遇上更年期，是否很大火花？千嬅笑言沒有事，大家會閃開，她去飲咖啡，兒子去沖綠茶。

Torres已經13歲，愈大愈似爸爸。（ig圖片）

Torres去年12歲生日同一班叔叔姨姨一齊慶祝。（ig圖片）

好大個仔嘞。（ig圖片）

公主蛋糕。（ig圖片）

現在社交媒體太厲害，千嬅指若未能與兒子溝通，兒子只相信社交媒體是很大鑊的事。她說：「現在無可能不給他們上網，任何空間只要有密碼及wifi已上到網。我們是要跟他們share screen，一齊看他們看的東西。而不是要block screen。成長沒好奇心也不是好事，我好少查他電話，對他會有信任。」千嬅又謂會不斷為兒子「加分」，讚賞他做得好的事。但她笑言跟兒子以此方式溝通到，但若生女兒又未必可以，因為她說話太直接。最後，問到千嬅有甚麼錦囊分享給家長們？她覺得做父母要相信自己的小朋友，有時好容易會不相信，造成太愛鍚太保護。她指指自己當藝人，工作會令她容易離地，幸好認識了一班家長，大家可以分享一下。

Torres有時會剩係同爸爸講秘密。（微博圖片）

楊千嬅和丁子高十分恩愛。（IG：@real_ting）