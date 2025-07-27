動漫節｜網紅Coco被網民愈鬧愈興奮　OF月入6位數：自己都幾開放

加拿大網紅Coco早前因穿着大開衩泳衣在旺角街頭攝影而引起討論。原來她在近期推出了寫真書。除了旺角街頭攝影外，還有大尺度攝影如的士車廂玩雀、着內衣在茶餐廳歎奶茶、影床照等等。近日香港動漫電玩節2025開鑼，Coco也在場內與粉絲見面合照，也頗受歡迎。



「港女」加拿大網紅Coco推出寫真，在香港、加拿大、台灣取景。（IG@coco_chm）

網：「Coco係乜水？」

這位網紅坐擁近50萬粉絲，其實她同時也任職空姐，更令人意外的是，她亦經營着私密社交平台OnlyFan帳號。她接受《香港01》訪問時透露，自己兩歲時已與家人移居到加拿大卡加利（Calgary）生活，一直嚮往出生地香港的她，直到14歲才有機會學習廣東話。「雖然我喺加拿大，但都一直好想維繫住我嘅香港身份。我覺得既然我有香港身份，我學廣東話係對自己嘅一份尊重。」訪問時，雖然她不懂得寫中文，但仍堅持以中文和廣東話回覆，精神可嘉！

「港女」加拿大網紅Coco表示，自己現居多倫多，因為工作關係所以會定期到香港。（受訪者提供）

「港女」OF網紅

問到出寫真的理由。當然，作為一個「性感網紅」和OF網紅，更大原因是因為想以香港女仔身份推廣香港美好的一面和自己青春的一面。「好多人覺得性感KOL到某個位就要出寫真，其實我一直都有呢個想法，但我想搵個有意義嘅理由先做。我IG有50萬followers，好多都係美國人，作為一個喺香港出世嘅女仔，我覺得自己有責任向世界展示香港既美。所以我選擇喺香港取景。」

都唔平喎。（OF截圖）

「港女」加拿大網紅Coco喺的士入面玩雀。（受訪者提供）

堅持寫真要「香港味」

她表示，出版商曾建議到日本取景，但她因為也做一本「港女」寫真，所以堅持在出生地取景。「韓國、越南都有成功嘅華人KOL，香港暫時無，我想成為第一個破百萬followers嘅香港網紅。呢本寫真喺香港、台灣同加拿大影，因為呢三個地方對我都好有意義。我喺香港出世，兩歲移民去加拿大，讀大學嗰陣去過台灣交換一個學期。我希望透過寫真，大家可以認識真正嘅我。」動漫節｜霍哥cos南京紅姐神複製 性感寫真網紅Coco：來都來了

「港女」加拿大網紅Coco表示，第一批寫真預售已經售罄，第二批正在加印中。（受訪者提供）

想同粉絲一齊「連結」

她提及，寫真書取名《親密》意思即係讓粉絲「靠近」她，不止是透過書本的圖片，亦可以透過書中的文字認識她。「入面仲有我親手寫嘅文字，包括我一段感情經歷、父母離婚對我嘅影響、同埋我對香港嘅情感。入面有一句我自己寫嘅標語：『《親密》係喺我最想被理解嘅時候誕生，希望你可以更接近真正嘅我，不只係社交媒體上嗰個我，而係嗰個渴望同你連結嘅我。』」她也表示，除了硬照，也對拍戲，劇集，參加綜藝節目有興趣。

「港女」加拿大網紅Coco：「喺 OnlyFans 好多人有唔同性癖或者會想買著過嘅內衣。我自己都幾開放，唔覺得呢啲有乜好奇怪。」（受訪者提供）

全球Onlyfans top 0.6%

Coco可算是現今社會網紅的範例，除了本職做空姐外，更嘗試從多方面發展自己的潛力，例如透過經營個人社交平台以增加人氣，又開拓Onlyfans增加收入，亦推出寫真進一步推銷個人。講起OF，她自豪的表示，自己是「全球Onlyfans top 0.6%」：「我係content creator（內容創作者），IG、Twitter（X）、YouTube、Threads、Twitch、TikTok 平台都搵到我。好多人以為開 OnlyFans 係因為冇學歷冇能力搵錢，但我其實係加拿大大學畢業，主修商業同心理學。最初係因為做空姐收入唔夠，想搵多啲錢。喺麵包同愛情之中，我唔想揀麵包。我想先搵到麵包，之後可以自由揀愛情。」

「港女」加拿大網紅Coco：「最初係因為做空姐收入唔夠，想搵多啲錢。喺麵包同愛情之中￼我唔想揀麵包。我想先搵到麵包，之後可以自由揀愛情。」（受訪者提供）

做OF滿足別人性癖：自己都幾開放

經營OF不多不少都會被定型為「賣色情」，但她雖沒抗拒，甚至欣然接受。「我唔露點、唔拍A片。我覺得 OnlyFans 只係 content creation 嘅其中一種方式，唔需要特別標籤。喺 OnlyFans好多人有唔同性癖或者會想買著過嘅內衣。我自己都幾開放，唔覺得呢啲有乜好奇怪。」

網紅Coco表示，haters開po和留言鬧佢，係「神助功」。（threads截圖）

「好鍾意人鬧我做雞！」

有沒有聽過難聽的說話？她回應，反而要多謝一班長久而來的忠實haters的「支持」。「我其實好鍾意人鬧我做『雞』，因為，我好鍾意我啲haters，因為一個粉絲睇咗我啲嘢，但係佢未必會撳Like，留言一定唔會講，但係haters一定會留言，佢留言就會推動啲post，咁你一定會紅。如果識玩，就可以引haters不停鬧你，咁就可以成為變流量密碼。」

網紅Coco表示，haters開po和留言鬧佢，係「神助功」。（threads截圖）