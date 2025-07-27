57歲「閒角王」遺憾未做過男一　離巢TVB十年靠投資物業生活無憂

前無綫（TVB）藝人王維德與80年代憑一曲《傷感雨天》走紅的方麗盈日前一起接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，大談近況。現年57歲的王維德是已故藝人王敏明胞弟，1986年投考TVB藝員訓練班後入行，他笑稱因為「發姣、貪慕虛榮」，可惜多年來星運平平，他說：「絕對係，入得呢行，直接啲講係想做男主角」。

王維德和方麗盈接受楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

王維德入行近40年，遺憾仍擔正做過男一。（YouTube@楊紹鴻）

王維德笑稱因為「發姣、貪慕虛榮」所以入演藝圈。（YouTube@楊紹鴻）

王維德演過無數角色，但大部份都是無名字的醫生、律師、警察等閒角，當中以《倚天屠龍記》中的范遙及《封神榜》中的千里眼戲份最多。但令觀眾印象最深刻，相信是早年他參加《歡樂滿東華》成為「卡拉之星」台柱，找舞蹈員伴舞、加手語表演，載歌載舞籌款誠意十足。王維德感觸謂：「喺公司（TVB）工作幾十年，最開心最開心係做《歡樂滿東華》，因為3分鐘係我自己全部，音樂自己、揀歌自己，我搵手語義工，我搵dancer同我夾，有快有慢歌好有滿足感，後來公司先關注到我」。

成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款。（影片截圖）

成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款。（影片截圖）

麥德羅和王維德曾一齊開演唱會，仲除衫谷宣傳。（資料圖片）

王維德透露在馬來西亞曾遇上伯樂，邀請他到當地發展，有機會唱歌、拍劇做男主角，但他對TVB有情意結最後選擇放棄，他說：「我俾同事鬧我，叫我不如過去發展，咁多機會。自己硬頸想喺舊公司打滾繼續上一上、進步一啲......不經不覺咁就幾十年。」

王維德於2015年決定離巢TVB，他未有正面回應是「被離職」還是自己不續約，楊紹鴻卻直白地說：「電視又唔會要你嘞，好老實講，我訪問美儀（江美儀）都講死老竇老母，因為冇晒甘草（演員）」。王維德直言經濟環境差，拍電影拍劇集機會都少；方麗盈更直指連登台都被《中年好聲音》搶飯碗，她說：「直頭冇晒機會，外國登台佢哋係幾個人一齊去，我哋呢行就係咁，乜都講人氣，冇人氣送俾你都冇人要。你話德哥（王維德）唔唱得咩，但market係咁殘忍。」

王維德好鍾意喺舞台上表演嘅嘅感覺。（影片截圖）

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對於生計問題，王維德投資有道，年輕時已買樓置業，所以沒有經濟壓力。他笑說：「我咪轉行做保安，唔係講笑，其實我剛早兩日開咗部新電影就係做保安。我年青時好鍾意儲錢，一毫子一毫子儲落豬仔錢甖，爆咗就放入銀行，儲到出嚟做嘢買樓保值，買完一間愈滾愈大，有資格買第二間，當然過程中要問親戚舅父借幫一幫，但我全部有能力去繼續，現在你問我依家點算，第一單身，我有物業產業，所以現在工作一定要揀開心，有時未必係錢，感覺開心我就會去做。」

王維德因有投資物業，早已財務自由；方麗盈則是保險從業員及做製作。（YouTube@楊紹鴻）

王維德曾為新店開幕做剪綵嘉賓。（資料圖片）

曾在《封神榜》中飾演千里眼。（影片截圖）

參演過不少劇集。（影片截圖）

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