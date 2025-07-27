45歲莊鍶敏離婚兩年半傳戀上「老翻林峯」　室內吸煙相洩蜜有回應

已故大馬拿督莊寶的千金莊鍶敏（Jacquelin /前名：莊思敏）於2022年11月與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束了兩年多的婚姻。離婚原因是多方面的，包括長期分居、生活習慣和三觀不合，特別是在政治觀點上的分歧，例如對「一個中國」的看法。回復單身後，莊鍶敏曾與大S徐熙媛前夫汪小菲傳緋聞，近日有周刊指她的新歡原來另有其人， 是早前被偷影到疑似在餐廳內吸煙的男子。

莊鍶敏離婚兩年半。（ig@jacquelinchng）

已故大馬拿督莊寶的千金莊鍶敏近日傳有新戀情。（ig@jacquelinchng）

莊鍶敏於2022年11月與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束了兩年多的婚姻。（ig@jacquelinchng）

莊鍶敏被影到與身材高大黑實，外型似足林峯的男子結伴去啟德睇騷。二人先到土瓜灣一帶遊走，男方一直戴住口罩，高過莊鍶敏半個頭，外型上相當合襯。期間，兩人都煞有介事刻意行到離行離迾，被指不希望戀情曝光。《香港01》聯絡上莊鍶敏，她以短訊回覆時否認：「🤣 朋友咋」，對於兩次被影到，會否嚇怕對方不敢再一齊出街？她說：「都應該有少少驚」。她透露近年中港兩邊走，主要做直播帶貨和拍劇，她說：「工作緊要啲😬拍拖結婚隨緣啦，生小朋友就唔想嘞」。

上月網上就流出一段片段，見到「8億拿督千金」莊鍶敏在餐廳內抽煙，她當時正吞雲吐霧，呼出煙圈。（Threads）

再將煙狀物傳給身旁的男友人。（Threads）

當日在莊鍶敏身旁的男子再被影到結伴啟德睇騷。（Threads）

現年45歲的莊鍶敏也是星二代，媽媽是前麗的女星江玉珠，爸爸則是已故大馬拿督莊寶，有指家族資產估計約8億元，家住山頂獨立屋。上月Threads流傳莊鍶敏在室內疑似吸煙的影片，當時她的兩指之間疑夾實煙狀物體，抬頭似呼出氣體的動作，繼而將疑似煙狀物傳給身旁的男友人。有網民批評他們在室內吸煙，估計他們平排幾人共同吸食同一支煙，惹來爭議；但事後莊鍶敏否認自己吸煙，指已戒煙7年，當時只是傳遞「雪茄仔」，並強調沒有點燃。

莊思敏的美好身材，是後天加工。（ig@jacquelinchng）

莊鍶敏亦是星二代。（ig@jacquelinchng）

莊思敏身材超好。（ig@jacquelinchng）

拿督千金。（ig@jacquelinchng）

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